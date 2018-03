Robbie Williams quiere que Lily Allen busque OVNIs con él

21/06/2008 - 14:41

En su reciente afición por buscar OVNIs, Robbie Williams no quiere estar sólo. El antiguo cantante de Take That ha hecho últimamente muchas excursiones a las afueras de Los Angeles con varios amigos para ver si, alejado del brillo de la ciudad, puede ver alguna nave extraterrestre. Y como Robbie se reconoce en muchos de los comportamientos de la cantante británica Lily Allen, no ha dudado ni un segundo en pedirle que pase una noche con él; el plan será ir a cenar a su restaurante favorito de Los Angels y acabar la velada a la intemperie en algún bosque o desierto lejos de la civilización para tratar de vislumbrar un OVNI o encontrarse con un ser venido de otro planeta.

Robbie Williams anunció hace unos meses su intención de mantenerse alejado del mundo de la música para dedicarse a su afición más extraña y secreta, buscar OVNIs. Con este fin, en las últimas semanas el cantante ha pasado noches enteras en campings a las afueras de Los Angeles con la esperanza de que, alejado de las luces de la ciudad, pueda vislumbrar una nave espacial o quizá, quién sabe, encontrarse con un extraterrestre.

"Robbie se ha estado llevando a sus amigos al bosque durante largos fines de semana. Quiere vivir como un cowboy en un Western. Siente una gran fascinación por los OVNIs y piensa que tiene más oportunidades de ver uno alejado de las luces brillantes de Los Angeles", explica una fuente cercana al cantante en declaraciones a 'Music News' recogidas por otr/press, que recuerda que Robbie ha contado en más de una ocasión sus experiencias paranormales.

Ahora, el cantante asegura que ha visto mucho de sí mismo en la cantante británica Lily Allen, que últimamente ha desatado mucha polémica en Reino Unido por su adicción a la bebida, y quiere invitarla a pasar una noche en su restaurante favorito de Los Angeles, para luego salir a buscar OVNIs juntos. "A Robbie le encanta Los Angeles, pero la única cosa que hecha de menos es el sentido del humor y la imprudencia británica", explica un amigo del cantante.

EL REFLEJO DE SÍ MISMO

"Cree que sería bonito conocerse mientras ella graba su álbum en la ciudad y le ha pedido a su gente que llame a la de Lily para invitarla a cenar en su restaurante favorito", añade la misma fuente, que asegura que el carácter y la actitud de la cantante británica llaman mucho la atención de Robbie. Y es que "a Robbie le encanta ser como un 'gran hermano' para algunos famosos que parecen encontrarse en la misma situación en la que él ha estado: joven, vulnerable y en el centro de atención de los medios de comunicación".

El pasado mes de marzo, durante una entrevista en el 'Jeremy Kyle Show' dijo haber vivido tres experiencias extraterrestres durante toda su vida, la primera, cuando sólo era un niño, y la segunda, muchos años más tarde, tumbado en la azotea de un hotel de Beverly Hills. "Estaba tumbado en mi hamaca de noche. Sobre mí había una cosa cuadrada que pasó sobre mi cabeza silenciosamente y luego salió disparado", aseguró Robbie Williams, que confesó que su tercera experiencia con los extraterrestres sucedió en el balcón de su dormitorio, después de haber escrito una canción sobre, precisamente, un contacto extraterrestre.

"Esa gran bola dorada y brillante se alzó sobre mí", afirmó el cantante, que basó su tour de 2006 'Close Encounters' en los OVNI's y en los extraterrestres. Por todo ello, Robbie Williams se mostró seguro de tres cosas. Primero, que la Iglesia de la Cienciología y su culto "existe". Segundo, que los espíritus también son reales, pero que son seres "de otro mundo". Y, tercero, que su futuro ya no parece estar en la música. "Voy a dejar de ser una estrella del pop. Me voy a dedicar por entero a la ufología", sentenció Robbie, que añadió: "La gente pensará que estoy loco, y sí, lo estoy".