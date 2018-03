(Ampliación) Una 'marcha blanca' de mil personas pide en Madrid penas más duras para los pederastas

21/06/2008 - 21:32

El Defensor del Menor dice que sólo se conocen entre un 20% y un 30% de los casos y llama a denunciar ante la mínima sospecha de abuso

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Alrededor de mil personas, según la Policía y la organización, secundaron la 'marcha blanca' que en la tarde de hoy recorrió el centro de Madrid para pedir justicia y penas más contundentes para los delitos de pederastia.

La marcha, organizada por la asociación 'Protégeles' y la familia de Patricia Izquierdo (una menor que se suicidó por los abusos sexuales que sufrió), contó con la participación del padre de Mari Luz, Juan José Cortés; de la madre de Sandra Palo, y de otros familiares de víctimas de este tipo de delitos.

También asistieron el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Canalda, y su antecesor en el cargo Pedro Núñez Morgades, así como la directora general del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, Paloma Martín, quien dijo asistir en nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperaza Aguirre.

Todos ellos encabezaron la marcha portando una pancarta en la que se leía "Contra los abusos sexuales. Pedimos penas y medidas más serias". Arrancó sobre las 18.30 horas de la Puerta del Sol y transcurrió hasta la plaza de Cibeles y el Paseo del Prado, donde llegó alrededor de una hora después.

Los participantes iban vestidos de blanco y portaban globos de ese color, dado que se pretendió simular la 'marcha blanca' que en su día tuvo lugar en Bruselas por el caso del pederasta Marc Dutroux.

Durante el recorrido, familiares de víctimas y todos los que se quisieron solidarizarse con su causa portaron otras pancartas pidiendo "cumplimiento íntegro de las penas" o recordando a los niños fallecidos ("nosotros somos tu voz") o solicitando apoyo ("ayúdanos a protegerles"). Además, corearon proclamas como "queremos justicia", "el pueblo unido tiene que conseguirlo" y "esta justicia, la vamos a cambiar".

A la conclusión de la marcha una tía de Patricia Izquierdo leyó un manifiesto en el que recordó los objetivos de la marcha: "que los delitos de abusos sexuales no queden impunes, que se aumenten las penas y se cumplan íntegramente, y que se haga un seguimiento posterior de los pederastas para que no vuelvan a tener contacto con los niños".

"Gracias al esfuerzo y la lucha de muchas personas que nos respaldan conseguiremos que la dignidad de mucha gente sea respetada", aseguró.

"SOMOS SU VOZ".

"Que el precio que han pagado muchos niñas y niños con su sufrimiento no sea en balde, que su voz callada sea nuestra voz, voz que tienen que escuchar las personas responsables de cambiar las leyes para que los delitos de abusos sexuales no queden impunes", subrayó el manifiesto.

"He organizado la manifestación para que España salga a la calle y para que todos haciendo fuerza consigamos unas penas más duras y se cumplan íntegramente, que tengan un seguimiento posterior porque son personas que no se curan", explicó por su parte la madre de Patricia.

Por su parte, el padre de Mari Luz, antes de arrancar la marcha mostró su incomprensión por que España no cuente con cadena perpetua para este tipo de delitos tal como la tienen otros países europeos."Si estamos en Europa no entiendo como no nos adaptamos a las normas de esos países", declaró. "Si no es constitución, que se cambie la Constitución al igual que se quiere cambiar por cosas más simples como las votaciones y el derecho de sucesión al trono", añadió.

Además, recordó la reivindicación particular de su causa, que "el Gobierno cumpla lo prometido y empiece ya a depurar responsabilidades por los errores judiciales del caso Mari Luz".

De su lado, la madre de Sandra Palo aseguró que "la sociedad tiene mucho que decir ante estos casos". "Porque yo nunca pensé que esto iba a pasarme a mí, quién dice que mañana no sea otra persona", apuntó.

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid subrayó que marchas como ésta sirven para algo tan "importante" como "concienciar a la sociedad del problema y para que estos desalmados cumplan las penas íntegras".

"Lamentablemente se desconocen todos los casos de este tipo de delitos ya que posiblemente sólo se denuncien entre un 20% y un 30%, por eso es importante concienciarse y que cuando se tenga mínima sospecha de un menor en riesgo, se denuncie más vale equivocarse por exceso", declaró.

A la conclusión de la marcha todos ellos soltaron al aire centenares de globos blancos con los que pretendieron alzar sus voces y sus reivindicaciones.