Britney Spears y Kevin Federline logran acuerdo sobre custodia de sus hijos

19/07/2008 - 9:17

LOS ANGELES (Reuters) La cantante de pop Britney Spears y su ex esposo Kevin Federline resolvieron una larga batalla por la custodia de sus dos hijos, pero las condiciones del acuerdo se mantuvieron confidenciales, dijeron ayer los abogados de ambas partes.

El representante de Federline, Mark Vincent Kaplan, señaló el jueves a varios medios que el bailarín conservó la custodia completa de Sean Preston, de dos años y medio, y Jayden James, de 22 meses de edad. "Kevin conservará la custodia legal y física de Sean Preston y Jayden James. Britney continuará con derechos de visita que podrían aumentar con el tiempo," dijo Kaplan a la revista OK!.

Pero una vez fuera de la corte y cuando fue consultado sobre la custodia, Kaplan dijo ayer a los reporteros que no haría comentarios "sobre los términos de un acuerdo que no ha sido sancionado por la Corte". Al igual que Kaplan, la abogada de Spears no quiso referirse a las condiciones de la custodia, pero señaló que el acuerdo era "una victoria para toda la familia" que evitará el juicio de custodia programado para agosto. Kaplan dijo que Federline estaba "extremadamente feliz" de que la batalla por la custodia de los niños finalmente terminase. El portavoz de la corte de Los Angeles Allan Parachini señaló en un comunicado que el acuerdo aún no ha sido presentado, por lo que no conocía los detalles de la resolución.

Spears perdió la custodia de sus hijos en enero luego de ser hospitalizada brevemente en dos ocasiones para evaluaciones pisquiátricas. La cantante, de 26 años, y Federline, de 30 años, terminaron su matrimonio a fines del 2006 y concretaron su divorcio el año pasado. Spears alcanzó la fama como una artista adolescente en Disney Channel para luego ganar popularidad entre jóvenes, grabar canciones exitosas y construir una carrera como estrella del pop.