Angelina Jolie aumenta su perfecta familia tras dar a luz a sus gemelos

19/07/2008 - 12:00

Angelina Jolie y Brad Pitt ya son padres de nuevo. La noticia más esperada del corazoneo internacional se produjo el pasado lunes, día en que los gemelos de la pareja vinieron al mundo en el Hospital Lenva de la Costa Azul francesa. El parto tuvo lugar por cesárea pero los bebés nacieron "en perfectas condiciones", según ha explicado el médico de la intérprete, Michel Sussmann, quien también ha revelado que Pitt acompañó a su chica en todo momento. Los actores tampoco han decepcionado en esta ocasión con los nombres de sus churumbeles, a quienes llamarán Knox Leon y Vivienne Marcheline, un toque francés en homenaje a la madre de Jolie. Dentro de unas semanas, los orgullosos papás presentarán a los niños en una exclusiva que podría rondar la cifra de 11 millones de dólares, que los intérpretes donarán a causas benéficas. Quizás en las fotos Knox y Vivienne aparezcan con sus otros hermanos: Maddox, Pax, Zahara y Shiloh.

MADRID (EUROPA PRESS)

Otro icono del mundo del espectáculo, Naomi Campbell, ha vuelto a ser noticia esta semana, pero en esta ocasión por su carrera como modelo y no por su mal carácter. La 'diosa de Ébano' ha asegurado en una entrevista en Nigeria que no se retirará de la moda hasta que haya más chicas negras desfilando en la pasarelas. La Campbell, de 38 años, es la única modelo de su generación que sigue en activo y fue la primera maniquí negra que apareció en las portadas de las ediciones francesa y británica de la revista 'Vogue'. En este sentido, la 'top' afirma que está muy agradecida por su trayectoria, pero que está preocupada por las pocas oportunidades que se da a las chicas jóvenes de su color. "Actualmente en el Haute Couture de París había sólo una chica negra en todos los eventos. No puede ser una tendencia", señaló Naomi, al tiempo que alabó la iniciativa de 'Vogue' de trabajar en su edición de julio principalmente con modelos negras para concienciar a la sociedad sobre este problema.

Además, el que en otro tiempo fuera rey del pop ha protagonizado otra de sus excentricidades. Michael Jackson salió a pasear por Las Vegas en silla de ruedas, vestido con un pijama, una gorra de béisbol, una bufanda que tapaba su cara, una máscara de cirujano y unas gafas de sol. El cantante iba acompañado de sus hijos, Prince, Paris y Prince II, a quienes compró discos y libros. El fotógrafo que captó las instantáneas ha asegurado al 'New York Daily News' que Jackson presentaba un aspecto "realmente frágil" y que "la piel se le estaba pelando". El cantante ya había revelado que tiene un problema de piel que le obliga a llevar la cara tapada, pero se desconoce si padece algún otro trastorno. El tiempo lo dirá, ya que se rumorea que Michael Jackson podría estar negociando protagonizar un espectáculo en Las Vegas, lo que marcaría su vuelta a los escenarios tras un prolongado silencio musical.

En el famoseo nacional, Belén Esteban ha conseguido desbancar a la Infanta Elena y la baronesa Thyssen en minutos de información. Dos semanas después de celebrar su boda con Fran Álvarez, los medios aseguran que la colaboradora de televisión está embarazada de dos meses y medio. La revista 'Semana' publica unas imágenes en las que se puede observar la incipiente tripita de Belén, quien actualmente está de luna de miel en Punta Cana con su marido. La joven ya dijo antes de su enlace que quería dar un hermanito a Andrea pronto, por lo que es posible que ya conociera la buena nueva. De hecho, la noticia ha salido a la luz después de que la Esteban acudiera al médico para que le recetara unos medicamentos para la otitis, por lo que tuvo que avisar al doctor de que estaba en estado. Además, parece que las molestias típicas del embarazo han obligado a la pareja ha suspender una excursión en todoterreno, ya que la madrileña no paraba de vomitar.

Por su parte, la Infanta Elena ha dado un giro radical a su vida. Ocho meses después de anunciar el "cese temporal de la convivencia matrimonial" con Jaime de Marichalar, doña Elena ha cambiado de casa y de trabajo. La primogénita de los Reyes ha comprado un ático de 468 metros cuadrados en el barrio madrileño del Niño Jesús, donde tendrá como vecinos a Cecilia Villalobos, Lina Morgan y Mingote. La vivienda, valorada en 1.800.000 euros, cuenta con cinco dormitorios, otros tantos cuartos de baño, salón, comedor y zona de servicio, entre otras cosas. Además, la Infanta se incorporará en septiembre al Instituto Social de la Fundación Mapfre, puesto que compaginará con su empleo de profesora de inglés.

Por último, la baronesa Thyssen ha iniciado a sus gemelas en el arte playero en la costa de San Feliú de Guixols. Con dos añitos, Carmen y Sabina han disfrutado de su primer baño acompañadas de su madre, quien las llevó en brazos hasta una cala cercana al municipio. Tita Cervera quiso que todo fuera perfecto para este bautizo marítimo, por lo que se vistió a juego con las pequeñas: ropa blanca y sombrero de paja. Las niñas también disfrutaron de su primera travesía en el 'Mata Múa', el yate de la Baronesa. La revista '¡Hola!' muestra las tiernas imágenes de Tita, Carmen y Sabina, quienes han dado a su mamá una segunda juventud, según ella misma afirma.