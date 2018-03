"Nos están engañando, no quiero políticos a mi lado, quiero soluciones"

Agencias 22/08/2008 - 15:40 1 Comentario

La tensión está haciendo acto de presencia en las inmediaciones del Hotel Auditorium, donde se encuentran alojados los familiares de las víctimas del accidente aéreo de Barajas que ha costado la vida a 153 personas y en el que se está produciendo en estos momentos una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Javier Núñez, que perdió en el siniestro a dos hijos, un nieto y a su nuera, se ha dirigido a los periodistas en la entrada del hotel y les ha pedido que cuenten lo que realmente está ocurriendo. "Nos están engañando a todos, lo que están diciendo ahí (en referencia a la reunión de la vicepresidenta) es mentira, no quiero políticos a mi lado, quiero soluciones", manifestó visiblemente nervioso.

"No se va acurar en la vida"

Preguntado por el estado en el que se desarrolla la reunión con Fernández de la Vega en el interior del hotel, Javier Núñez relató que la vicepresidenta preguntó a los familiares si se encontraban a gusto. "¿Cómo va a estar a gusto una persona que tiene una herida que no se le va a curar en la vida?", se preguntó.

"(La vicepresidenta) no me ha dicho nada porque yo no quiero escuchar, ella venía únicamente a visitarnos y cuando le dijimos que ónde estaba la reunión se ha puesto a hacerla. Lleva una hora y media dentro dando la mano", explicó.