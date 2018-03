Melanie C, la Spice Girl deportista, espera su primer hijo

Las jovencitas 'Spice Girls' que en los años 90 hacían bailar a medio mundo con su 'Wannabe' se han ido haciendo mayores. Todas cambiaron el mundo de la música por cuidar de su prole, sólo Melanie C, conocida como la 'Spice deportista' consiguió éxito en su carrera en solitario y continuaba con la vida de 'estrella'. Sin embargo también le ha llegado el momento a ella de ser madre y hacía pública la feliz noticia a través de su página Web ('www.melaniec.net').

"Hola a todos. Hoy tengo buenas noticias. Puedo anunciar que Tom y yo estamos esperando un bebe y somos muy felices". Con estas palabras comunicaba Mel C a sus fans su futura maternidad, aunque no aclara de cuantos meses se encuentra embarazada ni si ya conoce el sexo de la criatura. Eso sí, pide en el comunicado, recogido por otr/press, que se respete su intimidad: "Sabéis lo que valoro la privacidad pero estoy segura de que podré estar tranquila con respecto a este tema", que dice, que le preocupa "particularmente en estos momentos".

La cantante de 34 años cumple así uno de sus sueños, tal y como había confirmado hace poco en algunas de sus entrevistas durante la gira que reunió al grupo. Aseguraba que al estar rodeado de las familias de sus compañeras había aumentado su instinto maternal. Y es que era la única de las 'Spice Girls' que no tenía descendencia. Victoria Beckham ya es madre de tres niños, Brooklyn, Romeo y Cruz, Gery tiene una niña de dos años, Bluebell, Melanie B es madre de dos, Phoenix Chi y Angel Iris, mientras que Emma Bunton 'Baby Spice', tuvo a su bebé hace poco más de un año, Beau.

La interprete de 'When you're gone' se dedicará ahora por entero a esta nueva experiencia. "Me lo tomaré con calma. Necesitaré algún tiempo de descanso para ser mamá, pero antes de que os deis cuenta volveré", explica a sus seguidores.

TRIUNFO EN SOLITARIO

Mel C es la única de las 'Spice Girl' que mantenido su éxito tras la disolución del grupo. Cuatro disco ha grabado en solitario y ya ha alcanzado a Madonna en números uno en Inglaterra. Ambas están en el Guiness de los récords. Se ubica también en la tercera posición entre los artistas británicos que mayor cantidad de sencillos que han co-escrito, solo detrás de John Lennon y Paul McCartney y es la única artista femenina en alcanzar el primer puestos de la lista de Inglaterra como parte de un quinteto, un cuarteto, un dúo y en solitario.

En cuanto a su vida personal, al contrario que sus ex compañeras, la joven nunca ha protagonizado escándalos y sólo ha tenido un novio reconocido que ahora es el padre de su hijo. Los únicos rumores que despertó durante un tiempo fueron los de su extrema delgadez. Muchas revistas informaban de que Mel C padecía anorexia, una enfermedad que confirmó que padecía y ahora lucha porque otras adolescentes no caigan en ella.