La Infanta Leonor comienza "el cole de mayores" con mucha ilusión

20/09/2008 - 12:00

Desde que los Príncipes de Asturias presentaron oficialmente a la Infanta Leonor días después de su nacimiento, se sabía que cada paso que diera la pequeña se convertiría en noticia. El pasado lunes, los medios de comunicación fueron testigos de un acontecimiento muy importante en su vida: su primer día de escuela. A punto de cumplir tres años, la nieta de los Reyes ha cambiado la guardería de la Guardia Real por "el cole de mayores", como ella misma lo llamó ante los periodistas. La Infanta estuvo tan simpática y desenvuelta como siempre, pero demostró que tenía muchas ganas de entrar a clase y conocer a sus nuevos compañeros de Los Rosales, el mismo centro donde estudió don Felipe de Borbón. Así, no paró de tirar de la mano de doña Letizia Ortiz, quien aseguró que su hija estaba muy contenta por empezar esta nueva etapa y que ese era el mayor regalo que podía recibir en su 36 cumpleaños.

MADRID (EUROPA PRESS)

David Bustamante y Paula Echevarría todavía podrán disfrutar de su hija durante mucho tiempo antes de mandarla al cole. Apenas un mes después de su nacimiento, el cantante y la actriz han presentado a Daniela en exclusiva para '¡Hola!'. David comenta que su hija apenas llora y cree que el secreto es que, por consejo de un amigo, cortó el cordón umbilical "muy despacito". El ex concursante de 'OT' también declara que desde que cortó el cordón que unía a sus "dos reinas" tiene un vínculo muy especial con su niña, a la que cantaba el tema 'Es por amor', del brasileño Alexandre Pires, antes de que naciera para que escuchara su voz. Paula confirma que su marido es todo un padrazo y cuenta que cambió los pañales a Daniela durante los tres días posteriores al parto. A pesar de ser padres de "la niña más bonita del mundo", la pareja, que contrajo matrimonio en el verano de 2006, buscan un momento al día para estar solos y mantener vivo su matrimonio. En este sentido, la asturiana dice a quienes señalaban que la diferencia de edad con David podía afectar a su relación que el cántabro es "un hombre capaz de llevar un matrimonio, una casa y una familia".

Por su parte, Arancha Sánchez Vicario contrajo matrimonio con Jordi Santacana el pasado 13 de septiembre. La tenista y el empresario se dieron el 'sí, quiero' en el castillo de Peralada, en el Alto Ampurdán, a las 19.30 horas ante unos 300 invitados. Arancha, que lució un traje de alta costura de Hannibal Laguna y un semirecogido creado por Alberto Cerdán, llegó al altar del brazo de su padre, Emilio Vicario, confirmando así que la joven había superado las diferencias con su familia a causa de este enlace. Los padres y los hermanos de Arancha no aprobaban esta boda porque creían que Joan, del que afirmaban que tenía deudas millonarias, quería beneficiarse de la fortuna de la deportista y consideraban que era precipitado, pues sólo llevaban un año de relación. Ante la oposición familiar, la catalana se planteó que la boda no tuviera lugar hasta que su prometido no saldara sus deudas, pero finalmente ninguna circunstancia ha sido obstáculo para celebrar su amor.

En el apartado internacional, Hillary Swank ha tenido que ser operada de urgencia de un tumor benigno. Así lo ha anunciado su representante, Jason Weinberg, quien ha asegurado que todo se solucionó sin problemas y que a la actriz no le quedará ningún tipo de secuela. Sin embargo, algunos amigos de Swank han desvelado que pasó mucho miedo y nervios cuando los médicos le informaron de que tenía un tumor, porque hasta después de la intervención no se confirmó que no era maligno. Nada más se sabe sobre la dolencia de la oscarizada intérprete, pero Weinberg quiso aclarar que se trató sólo de una operación, ante los rumores de que Swank podría tener que someterse a otras prácticas médicas.

Además, Amy Winehouse ha decidido cambiar de domicilio como terapia contra sus adicciones. Al parecer, la diva del soul se ha dado cuenta de que en Londres es incapaz de alejarse del alcohol y las drogas, y está a punto de comprarse una granja en el condado de Suffolk, a 200 kilómetros al norte de la capital inglesa. Su nuevo hogar, de 150 años de antigüedad, tendrá siete habitaciones y un garaje de cinco plazas. Personas cercanas a Winehouse están convencidas de que Suffolk es el lugar perfecto para que la artista encarrile definitivamente su vida, entre ellos, su padre, Mitch, quien piensa que su hija y su yerno, Blake Fielder-Civil, podrán ser muy felices allí cuando este salga de prisión.

Finalmente, Victoria Beckham quiere hacer de sus tres hijos unas estrellas del pop. Según ha confirmado Kevin Jonas, uno de los miembros del grupo musical 'The Jonas Brothers', la cantante les pidió ayuda para convertir a Brooklyn, Romeo y Cruz en 'The Beckham Brothers'. El joven cantante explicó a 'Univisión' que tanto él como sus hermanos tuvieron la oportunidad de conocer a la familia Beckham en los 'Teen Choice Awards' y que están dispuestos a ayudarles con el lanzamiento del disco cuando Victoria lo considere oportuno porque los pequeños tienen mucho talento. De hecho, Cruz, de apenas cuatro años, baila 'break-dance' de manera espectacular. La Beckham ya dijo hace unos meses que quería tener una hija para que herede toda su ropa. Visto lo visto, es muy posible que también se plantee crear una versión infantil de las 'Spice Girls' con ella al frente.