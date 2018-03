Paz Vega deberá pagar 5.420 euros a una empresa que reformó uno de sus locales

20/09/2008 - 13:07

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a quitarle la razón a Paz Vega, confirmando una sentencia dictada en septiembre de 2006 por el juzgado número 23 de primera instancia que obliga a la actriz a solventar sus deudas con una empresa encargada de las reformas de uno de sus locales. Así, 'MAX CLUB 69 OP', cuya administradora única es la intérprete de 'Lucía y el Sexo', debe abonar 5.420 euros a 'Arquitectura y Reformas Abitare'.

MADRID, (OTR/PRESS)

La sentencia señala que, aunque en un primer momento se acordó que "el precio final de la obra no superase los 30.000 euros", en el presupuesto final que se dio a Paz Vega se estableció un precio previo orientativo de 37.020 euros. De ellos, destinados a las reformas en una zapatería situada en el barrio madrileño de Chueca, la actriz sólo pagó 31.600 euros.

El demandante había presentado como prueba el presupuesto final y, aunque éste no contaba con la rúbrica de la empresa de Paz Vega, MAX CLUB 69 OP no aporta ningún otro documento firmado. En este sentido, "sólo cabe deducir que no existe un presupuesto firmado por escrito, lo que no significa que no exista uno aceptado verbalmente por el demandado".

La protagonista de 'Carmen', de momento, no se ha pronunciado, si bien probablemente no lo hará. Ya evitó presentarse en el juicio, alegando que se encontraba rodando una película, "pese a conocer que había sido propuesto su interrogatorio". Este punto, según la sentencia, "es el complemento a todos los factores que se han puesto de relieve". No obstante, a Paz Vega aún le queda la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o uno extraordinario por infracción procesal.