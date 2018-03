El responsable de una joyería de Fuenlabrada (Madrid) planta cara a dos atracadores y consigue retener a uno de ellos

20/09/2008 - 13:41

Dos personas han atracado esta mañana una joyería de Fuenlabrada, aunque su responsable ha conseguido, tras un forcejeo, retener a uno de los ladrones, que ha sido detenido posteriormente por la Policía Nacional, informó hoy a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

FUENLABRADA (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

El asalto tuvo lugar a las 10.30 horas de hoy en la joyería Casti, situada en el número 14 de la calle Reinosa de Fuenlabrada. Según explicó a Europa Press el propietario de la tienda, Fermín Castillo, su hijo Sergio, que regentaba la tienda en el momento del atraco observó cómo un hombre de aspecto sospechoso entró al establecimiento mientras otro se quedó en la puerta en actitud vigilante.

Momentos después, le amenazó con un cuchillo para que les entregara los objetos de valor. Mientras el ladrón desvalijaba la tienda, Sergio consiguió cogerle del cuello por detrás, por lo que comenzó un forcejeo en el que ambos resultaron heridos leves por cortes del arma blanca. Tras varios minutos de lucha, el joyero consiguió retener al ladrón.

Entonces, su compañero, que se encontraba en la entrada, cogió los objetos de valor que estaban a su disposición y huyó en un vehículo Ford Fiesta. Agentes de la Policía Nacional llegaron inmediatamente y detuvieron al ladrón retenido, pero no pudieron dar alcance al huido, según la versión del propietario del establecimiento.

El arrestado, de nacionalidad española, responde al nombre de David G.T. y tiene antecedentes por robo con violencia y homicidio doloso, según datos de la Jefatura.

El otro ladrón, al parecer madrileño, se ha llevado un botín de algo más de 100 euros en metálico, varios muestrarios de joyas y diversos relojes del escaparate, según el dueño del establecimiento, que afirmó a Europa Press que "aún es pronto para conocer la cantidad total de lo sustraído".

"Mi hijo fue muy valiente. En todo momento les plantó cara, a pesar del cuchillo que llevaba. También me comentó que podían tener una pistola, pero no lo sé, por el nerviosismo que padecía. Aunque no han provocado daños materiales al establecimiento, el forcejeo fue violento y partieron hasta las sillas", agregó Fermín Castillo.

El atracado, que se encontraba muy nervioso a la llegada de la Policía, fue trasladado al hospital de Fuenlabrada para ser atendido de las heridas leves.