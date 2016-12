El congreso vota el decreto-ley sobre las 'reválidas'

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este miércoles si convalida o deroga el decreto-ley que retrasa la entrada en vigor de los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato hasta la firma de un Pacto Social y Educativo por la Educación al que intentarán llegar los grupos parlamentarios.

Dado que la oposición se manifestó en contra de las 'reválidas' desde el inicio de la aplicación de la Lomce -de hecho la mayoría de los grupos piden su derogación y no su suspensión-, lo más probable es que el Pleno lo convalide.

Entre otras modificaciones, el decreto establece que la prueba de final de Bachillerato solo examine de las asignaturas troncales del segundo curso y no de toda la etapa, y señala que las evaluaciones de Primaria y ESO sean muestrales y no censales, aunque deja en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de realizar exámenes al 100% del alumnado. También permite a los alumnos de FP Básica obtener el título de ESO, que ya no distinguirá entre el itinerario académico y el aplicado.

