El ministro Dastis, sobre los jóvenes que han emigrado por la crisis: "Irse fuera enriquece"

Tú eres un capullo la gente está emigrando por que en este país no se puede vivir y sino se lo preguntas a todas las personas que se han tendido que ir de España por qué la seguridad social y hacienda no ha querido llegar a un acuerdo para un pago fraccionado durante la crisis han preferido que cierren las empresas antes de llegar a un acuerdo. Ahora se han ido de este país para que no le embarguen la nómina y poder comer. Que no os enteráis que no tenéis ni idea y no vais a poder levantar el país por qué no sabéis cuál son los problemas reales de la sociedad