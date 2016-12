El PSOE pide garantizar una pensión para los huérfanos de la violencia de género, de al menos el 70% del salario mínimo

21/12/2016 - 14:14

El PSOE ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que pide al Gobierno garantizar una pensión no contributiva para los huérfanos de víctimas de violencia de género. Según ha explicado la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, los socialistas plantean que esta cuantía sea de, al menos, el 70 por ciento del salario mínimo interprofesional.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, Álvarez ha explicado que actualmente estos menores cobran "una pensión en torno a 170 euros, como mucho" y ha recordado que estos jóvenes "tienen grandes dificultades" ya que no sólo han perdido a su madre asesinada, sino que suelen perder a su padre, que ha ingresado en la cárcel o que también se ha quitado la vida.

La diputada socialista ha explicado que, la intención del PSOE es conseguir para estas víctimas una pensión no contributiva ya que sus madres, en muchos casos, "son asesinadas en edades jóvenes" y, aunque estuviesen trabajando "no han tenido tiempo de cotización". Del mismo modo, existen mujeres asesinadas que no trabajaban. En ambos casos "no se garantiza la posibilidad de que los niños tengan una pensión que les garantice la supervivencia digna".

A PLENO COMO PROPOSICIÓN DE LEY

La ofensiva del PSOE no terminará con esta proposición no de ley, según ha señalado Álvarez, quien ha explicado a los medios que la intención de su partido es llevar esta medida al Pleno como proposición de ley, ya con un texto articulado para entrar en vigor. Así, se han estudiado las cuantías y, con ellas, se hará una propuesta al Gobierno.

"Se trata de que el Ejecutivo tenga conciencia de que estamos hablando de algo a lo que no pueden negarse, porque las cuantías económicas no van a ser nunca muy importantes, ya que la proyección que estamos haciendo de las personas afectadas en términos de ser beneficiarias de esta medida, estarían por debajo de las 100 personas al año", ha concluido.