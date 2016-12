El cupón de la once destaca la labor de la confederación de centros de desarrollo rural

21/12/2016 - 14:45

El 25 aniversario de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder) es el protagonista del cupón de la ONCE de mañana, jueves. Cinco millones y medio de cupones difundirán la labor que desarrolla esta ONG en el medio rural.

La confederación es una ONG de acción social de ámbito estatal, formada por 23 centros y una federación, pertenecientes a nueve comunidades autónomas, que funcionan de manera autónoma y solidaria. Su objetivo es evitar que las personas que viven en el medio rural queden excluidas de unos niveles suficientes de bienestar, así como la lucha por la inclusión social, la coherencia y los derechos sociales.

Coceder trabaja con la comunidad rural en procesos de desarrollo integral y sostenible, para generar mejores condiciones de vida. Desarrolla programas dedicados a infancia y familia, jóvenes, mujeres, mayores, personas con discapacidad, minorías étnicas, personas desempleadas, voluntariado, entre otros. Para más información: 'www.coceder.org'.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE ‘www.juegosonce.es’.

