El psoe califica de "muy decepcionante" la comparecencia de la ministra de sanidad en la comisión de igualdad

22/12/2016 - 15:21

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, calificó este jueves de "muy decepcionante" la comparencencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en la reunión de la Comisión que se celebró ayer, miércoles.

"La ministra se mostró a favor de cambiar la ley del aborto, el apartado que obliga a las menores a informar a sus padres para poder interrumpir el embarazo, pero no porque se lo pidiéramos en la comisión, no, lo dijo en su discurso que traía escrito, pero luego negó que vaya a hacerlo", explicó a Servimedia la diputada Álvarez.

"Yo no le plantee a la ministra en la comparecencia la reforma de la ley del aborto, fue ella quien lo mencionó en su discurso, para luego decir que no", agregó Álvarez.

"En muchas comunidades autónomas hay chavalas que tienen que pedir permiso a personas que ejercen violencia contra ellas. Por eso vamos a llevar al pacto contra la violencia de género este tema", afirmó la diputada socialista.

Por último, la portavoz de Igualdad socialista remarcó que hacen falta "datos" sobre este problema. "El Estado no puede estar ajeno de las situaciones que viven cientos de mujeres". "No renunciamos a volver a la ley de aborto anterior y lucharemos porque prevalezca el interés de la persona afectada por la situación que es la mujer que tiene un embarazo no deseado y que tiene derecho a resolver como ella quiera", concluyó.

