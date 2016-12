Maroto defiende una inmigración ordenada y vinculada al empleo: "¿Si no vienen a trabajar a qué vienen?"

28/12/2016 - 12:17

El vicesecretario sectorial, Javier Maroto, ha defendido una inmigración "ordenada, legal, vinculada al empleo y respetuosa con los derechos y libertades europeas", como recoge la Ponencia Social que presentó este martes el Partido Popular.

En opinión de Maroto "la mayoría de las personas que cambian de país lo hacen para trabajar" y se ha preguntado: "¿si alguien no viene a trabajar a qué viene?". En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha insistido en el modelo planteado por su partido en política migratoria por entender que "más claro no puede ser".

"Hemos establecido con qué tipo de inmigración estamos de acuerdo y el problema se plantea cuando el debate se hace mal y nosotros hemos escrito sí a la inmigración, si es legal, vinculada al trabajo y respetuosa con los derechos y libertades europeas", ha respondido el dirigente popular al ser preguntado por la posibilidad de recuperar el contrato de integración planteado por su partido en el año 2008.

Según Maroto "cuando uno viene a un país tiene que entender que en ese país hay unos derechos y valores y la integración consiste en respetar esos valores y esa estructura" y puso como ejemplo los estados donde no se respetan los derechos de las personas homosexuales o la igualdad entre hombres y mujeres.

"Si hay una persona que quiere vivir en nuestro país y no considera que el hombre y la mujer son iguales en derechos y obligaciones, el problema lo tiene él, no nosotros; integrar no consiste en decir que esa persona tiene una manera de entender los derechos y deberes contradictoria al modelo europeo y que no pase nada, claro que pasa, y como eso, otros derechos y libertades que existen en Europa", ha añadido.

GESTACIÓN SUBROGADA, ABORTO Y EUTANASIA

En cuanto a la gestación subrogada, Maroto no ha descartado que pueda presentarse enmiendas a la ponencia del PP, al igual que sobre la custodia compartida y ha apostado por aunar todas las sensibilidades existentes dentro del PP. "Yo lo defiendo de forma pública (la gestación subrogada), pero la ponencia no la hago a título particular y ya nos han anunciado que habrá enmiendas sobre cuestiones que no están en el texto", ha indicado.

En caso de que dicha enmienda se presente, Maroto ha dado prácticamente por hecho que no se abstendría en la votación. "Casi nunca me abstengo, lo que hago es trabajar por una posición común y en la dirección estamos intentando aunar el consenso más amplio posible", ha explicado.

Sobre el aborto, el dirigente popular ha prácticamente descartado que en el congreso de los populares se vaya a producir un "debate muy amplio" sobre la revisión de la ley y ha insistido en su deseo de que consiga "un amplísimo consenso" también sobre este asunto.

En cuanto a la ley de matrimonio homosexual que el PP también recurrió al Tribunal Constitucional, Maroto ha precisado que su partido "nunca ha tenido ningún problema con los homosexuales" y ha insistido en que él nunca compartió la presentación del recurso. Ha recordado, no obstante, que "el PP obtuvo mayoría absoluta después de aquello y no ha querido cambiar nada" y se ha mostrado convencido de que la formación popular "está de acuerdo con las familias que caben dentro de la ley". En este sentido ha asegurado "estar muy cómodo con la situación actual".

Javier Maroto se ha referido, igualmente, a la posible legalización de la eutanasia, y ha defendido la posición del PP a favor de la introducción de cuidados paliativos en el proceso final de la vida, así como la aplicación del testimonio vital. "No a la eutanasia", ha concluido el dirigente popular.