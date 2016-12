Contaminación. automovilistas tachan de “parche” prohibir que la mitad de los coches circulen por madrid

28/12/2016 - 13:50

- Alegan que la ‘boina’ persiste cuando el tráfico ha caído un 20%

Organizaciones de defensa de los conductores como AEA (Automovilistas Europeos Asociados) y el RACE (Real Automóvil Club de España) calificaron este miércoles de “parches” y “mejorables” las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la calidad del aire en la ciudad, como la prohibición de que los vehículos cuya matrícula acabe en número par no puedan circular este jueves por la almendra central de la ciudad.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, señaló a Servimedia que conviene adoptar medidas para reducir la ‘boina’ contaminante sobre Madrid, pero añadió que las medidas del Ayuntamiento de Madrid son “parches que no resuelven este problema coyuntural, con días episódicos de contaminación que se van a dar todos los años, incluso con una menor utilización de los vehículos”.

“No es eficaz la reducción del límite de velocidad en la M-30 y se ha demostrado que no es eficaz prohibir la circulación a los vehículos con matrículas pares e impares. Estamos viendo una reducción en las intensidades medias diarias porque no hay colegio y mucha gente de vacaciones. A pesar de eso, la contaminación no se disuelve porque hay una situación anticiclónica que hace que se produzca la inversión térmica”, explicó.

Arnaldo indicó que “si se quiere atajar la contaminación y adoptar una medida drástica, pues que se prohíba absolutamente el tráfico en Madrid y se ofrezca transporte público gratuito para ver si éste está preparado para absorber todo el tráfico y las necesidades de movilidad de los madrileños”.

“Madrid tiene un problema estructural que sí hay que abordar y es que tenemos un parque automóvil muy viejo y hay que apostar decididamente por el vehículo eléctrico para la carga y descarga y para el transporte público”, apostilló.

BUSCAR OTRAS CAUSAS

Por su parte, David Fernández, técnico de movilidad del RACE, declaró a Servimedia que en los últimos días se ha reducido el tráfico en Madrid en un 20% y, “aun así, se están manteniendo unos niveles muy altos de contaminación”. “Nadie queremos un aire contaminado, pero hay que buscar otras causas porque en una situación de menor movilidad se están llevando los protocolos a niveles más altos”, añadió.

Fernández subrayó que el parque móvil supera los 11 años de media y los ciudadanos tienen “una necesidad de moverse, obligados en la mayoría de los casos por trabajo”, con lo que propuso que se concedan ayudas para la compra de vehículos menos contaminantes y que el Ayuntamiento de Madrid instale puntos de carga y descarga para estos coches.

“Son medidas loables, pero posiblemente mejorables. Desde el RACE estamos dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento para mejorar la movilidad y la calidad del aire”, concluyó Fernández.

