Canadá prueba un detector de mentiras robótico para sus fronteras

28/12/2016 - 14:28

Un profesor de la San Diego State University está desarrollando un quiosco robótico para ayudar a detectar a viajeros con intenciones siniestras. Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real Time (AVATAR) se está probando en conjunto con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) para ayudar a los agentes de seguridad fronteriza a determinar si los viajeros que llegan a Canadá pueden tener motivos no revelados para ingresar al país.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"AVATAR es un quiosco, como una máquina de check-in en el aeropuerto", dijo Aaron Elkins, profesor de sistemas de información de administración de la Universidad Estatal de San Diego. "Sin embargo, este quiosco tiene una cara en la pantalla que hace preguntas a los viajeros y puede detectar cambios en la fisiología y el comportamiento durante la entrevista. El sistema puede detectar cambios en los ojos, la voz, los gestos y la postura para determinar el riesgo potencial. Incluso puede decir cuando estás doblando los dedos de los pies".

Así es como funcionaría: Los pasajeros subirían al quiosco y se les haría una serie de preguntas como "¿Tiene frutas o verduras en su equipaje?" O "¿Está llevando armas con usted?". El software de detección ocular y los sensores de movimiento y presión supervisarían a los pasajeros cuando respondieran a las preguntas, buscando signos fisiológicos reveladores de mentira o malestar. El quiosco también haría una serie de preguntas inofensivas para establecer mediciones de línea de base para que la gente que simplemente se preocupa por volar, por ejemplo, no sea puesta bajo sospecha.

Una vez que el quiosco detectó el engaño, señalaría a esos pasajeros para un mayor escrutinio de los agentes humanos.

Elkins comenzó a trabajar en AVATAR cuando era estudiante de la Universidad de Arizona. A medida que el proyecto de detección de engaños se hizo más avanzado y se agregaron más sensores, se analizaron más datos sobre el entrevistado.

Cuando Elkins se convirtió en profesor asistente en San Diego State en el otoño de 2016, su trabajo se trasladó con él. Aquí, él está en el proceso en terminar la construcción de su laboratorio donde él planea continuar investigando y enseñando a estudiantes sobre inteligencia artificial.

"Hemos llegado a comprender que esto puede ser utilizado no sólo para la seguridad fronteriza, sino también para la aplicación de la ley, entrevistas de trabajo y otras aplicaciones de recursos humanos", dijo Elkins. "Continuamos haciendo mejoras, como analizar los datos recopilados usando técnicas de análisis Big Data que hacen de AVATAR una herramienta potencialmente valiosa en muchas industrias".

Mientras tanto, Elkins está buscando una agencia gubernamental dispuesta a utilizar la tecnología en una aplicación del mundo real.

"AVATAR ha sido probado en laboratorios, en aeropuertos y en estaciones fronterizas", señaló Elkins. "El sistema está listo para su implementación para ayudar a frenar el flujo de contrabando, frustrar a los criminales que huyen y detectar posibles terroristas y muchas otras aplicaciones en el esfuerzo por asegurar las fronteras internacionales".