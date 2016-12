Nochevieja y menores de edad: ¿deben los padres permitir salir de fiesta a sus hijos?

Yo q lo he vivido como padre de adolescente, el problema no es que se diviertan en locales, ya que al tener unas normativas alli la cosa esta controlada, sino a la salida de los mismos o en sus aledaños. A mi lo de levantarme a las seis de la madrugada a buscar a los chavales a la salida del evento me ha dado muy buen resultado. Dejarlo en manos del azar lo considero una autentica ruleta rusa...con todas las recamaras con bala.... Mi solidaridad con todos los padres de adolescentes ..y que no os pase na!