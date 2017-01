La once reparte manana 44 millones de euros en su sorteo de navidad

La ONCE reparte 44 millones de euros en más de 850.000 premios en su Sorteo de Navidad, que se celebra este domingo 1 de enero a las once de la mañana y que podrá seguirse en directo en la página web de la ONCE.

Este Sorteo de Navidad comenzó a celebrarse en 2013 y desde entonces ha pasado de repartir poco más de un millón de euros en premios en su primera edición a los 44 millones que la ONCE reparte este 2017, los mismos que el pasado año.

En esta ocasión, los premios de este sorteo se dividen en un primer premio de 70 décimos de 400.000 euros a las cinco cifras del primer premio, un segundo premio de 70 décimos de 40.000 euros a las cinco cifras del segundo premio, y un tercer premio de 70 décimos de 20.000 euros a las cinco cifras del tercer premio.

A estos tres primeros premios se añaden 140 premios de 400 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio; 140 premios de 300 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio; 140 premios de 200 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del tercer premio; y 10.500 premios de 100 euros a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

Además, habrá 630 premios de 500 euros a las cuatro últimas cifras del primer premio; 6.300 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del primer premio; 6.930 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del segundo y tercer premio; 63.000 premios de 20 euros a las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer premio; y 630.000 premios de 10 euros a la última cifra del primer premio (reintegro a la cifra señalada con R en el anverso).

El 1 de enero de 2016, el primer premio del Sorteo de Navidad de la ONCE fue para el número 66.782, que fue premiado con los 400.000 euros. El segundo premio, con 40.000 euros, fue para el 52.726. Y el 43.358 logró los 20.000 euros del tercer premio.

