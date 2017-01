Un tiroteo deja un muerto y dos heridos en Barcelona

maldita sea.... o se para la entrada de desalmados foraneos o nos volveremos tan violentos como los paises de donde vienen estos indocumentados. Sé que la noticia no dice la nacionalidad, pero creedme que es un nido de violencia los que vienen NO a adaptarse y a buscar una oportunidad, sino que vienen a traer el caldo de cultivo de la violencia de los paises de origen.



Solo agradezco a aquellos que vienen y aportan, NO a los que vienen a curar su odio en nuestras calles.



Estoy hasta los webs de tanta insercion social y de tener las puertas abiertas para todos.