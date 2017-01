El Supremo se niega a que la Iglesia Evangélica tenga casilla en la declaración de la renta

Yo voy más lejos...por coherencia.



Cuando se aprobó constitucionalmente que este país es aconfesional, se debió quitar los nombres a calles, plazas, etc. que tuvieran nombres religiosos, además, por supuesto, de quitar todo privilegio, subvenciones incluidas, que tuviera hasta ese momento cualquier creencia.



También hay que cambiar los motivos de las fiestas nacionales.



Mientras eso no ocurra, ni lo lleve en su programa ningún partido (que no lo lleva), aquí no se está cumpliendo la Constitución.



Y mi máximo respeto a todas las creencias y a las tradiciones positivas, pero quien quiera tenerlas, que se las pague.