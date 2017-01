Una voluntaria británica premiada por Theresa May por la labor que realiza en la Comunitat Valenciana

3/01/2017 - 13:23

La ciudadana británica Candida Wright ha sido galardonada por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, con el premio 'Point of Light' por la labor de voluntariado que ejerce desde hace tres décadas en la Comunitat Valenciana, según ha informado la oficina de la primera ministra en un comunicado.

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

Wright lleva 30 años como voluntaria de la organización Help Denia & Marina Alta (HELP DAMA) y ejerciendo de intérprete en el Hospital de Dénia (Alicante), una provincia donde residen más de 80.000 ciudadanos británicos.

Según el Gobierno británico, el trabajo de Wright "ha sido fundamental para transformar a esta ONG de un simple servicio de visitas hospitalarias a una organización formidable que gestiona varias tiendas solidarias, financia cuidados temporales y dirige varios grupos de apoyo".

Candida Wright también ha ayudado a crear un centro de acogida para mujeres en Benissa, participa en un centro de atención a menores en Dénia, es voluntaria de un refugio para personas sin hogar en Gandia, dirige el grupo de teatro aficionado Careline Theatre Group, que recauda fondos para centros médicos de la zona, y presenta un programa en una emisora local en lengua inglesa.

"Estoy muy emocionada de recibir este reconocimiento. Dedicar tiempo a los demás es muy importante para mí, ya que es una actividad que me llena. Espero poder seguir trabajando como voluntaria durante mucho tiempo, con el valioso apoyo de mi familia y amigos", ha expresado Candida Wright.

El premio Point of Light se concede a voluntarios "sobresalientes, capaces de transformar sus comunidades y de ser una fuente de inspiración para otros".

CARTA PERSONAL DE MAY

"Has dedicado muchísimo tiempo a trabajar en organizaciones benéficas locales en España. En concreto, tu dedicación a 'HELP' ha sido fundamental para que la organización pudiera ofrecer sus servicios a todavía más gente necesitada", señala en una carta personal a Candida Wright la primera ministra Theresa May.

"En todo el mundo, voluntarios británicos como tú hacéis que este planeta sea un lugar mejor para todos. El premio Point of Light es una muestra de agradecimiento en nombre del Reino Unido por el excepcional servicio que habéis prestado", agrega May.

Candida Wright es la ganadora número 649 de este galardón, que se ha desarrollado en colaboración con el conocido programa Points of Light de Estados Unidos, creado por el ex presidente estadounidense George H. W. Bush y que ha concedido más de 5.000 premios.

El galardón Point of Light "pretende rendir homenaje a ejemplos magníficos de voluntariado en Reino Unido, ya se trate de un médico que restaura monumentos en su tiempo libre, un padre que enseña a los jóvenes cómo defenderse en la vida o un músico local que da voz a los que están solos", explica la misma fuente.