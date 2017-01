El psoe achaca a la “desidia” del gobierno el repunte de muertos en carretera

El portavoz del PSOE en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso, Pablo Bellido, advirtió este martes al Gobierno de que “no hacer nada en seguridad vial cuesta vidas, dolor y sufrimiento a las familias, y también un altísimo coste económico al país” y achacó a la “desidia” el aumento de la mortalidad en carretera en 2016 después de 12 años de continuo descenso.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, presentó hoy el balance de accidentes en las carreteras ocurridos el año pasado, con datos provisionales contabilizados a un máximo de 24 horas de los siniestros.

Un total de 1.160 personas perdieron la vida en las carreteras españolas en 2016, lo que supone la cifra más elevada desde 2012 y el fin de 12 años de descenso continuado de la mortalidad, puesto que entre 2003 (3.993 muertos) y 2015 (1.131) se produjo una reducción de 2.862 víctimas mortales en el periodo de mayor caída de la siniestralidad desde que la Dirección General de Tráfico (DGT) comenzara en 1960 a registrar datos de accidentes.

“En seguridad vial no cabe la desidia porque no cabe el no hacer nada para conseguir que los problemas pasen de largo”, sentenció Bellido en un comunicado, al tiempo que lamentó que se haya roto la tendencia de reducción de la mortalidad en las carreteras por primera vez desde 2003.

“Los malísimos datos de siniestralidad demuestran que la pasión por no hacer ni actuar está llevando a España a salirse de los indicadores más positivos de la UE en materia de siniestralidad y a coger la senda del fracaso”, lamentó Bellido, quien, no obstante, subrayó que los socialistas están dispuestos a trabajar con el Gobierno y el resto de formaciones parlamentarias para “luchar contra esta lacra evitable que son los accidentes de tráfico”.

“El PSOE quiere colaborar, quiere sumar con el Gobierno y el resto de fuerzas parlamentarias para reducir la siniestralidad en nuestras carreteras”, dijo, al tiempo que aseguró que los socialistas tienen “propuestas en materia de legislación, de educación vial, infraestructuras, parque automovilístico, etc.”. “Hace falta que el Gobierno quiera contar con nosotros para que nos pongamos todos manos a la obra”, añadió.

