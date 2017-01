La DGT presentará en febrero un plan contra la siniestralidad y revisará en 3 meses la Estrategia de Seguridad Vial

3/01/2017 - 14:42

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha adelantado que comparecerá a petición propia en el Congreso el próximo mes de febrero para presentar un Plan Especial de Medidas que buscará poner fin al aumento de víctimas en las carreteras registrado en 2016. Asimismo, ha avanzado que se realizará, en los próximos tres meses una "amplia y extensa revisión de la Estrategia de Seguridad Vial", que incluirá una reforma de la Ley de Seguridad Vial y del Reglamento de Circulación.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado en rueda de prensa, durante el balance anual de víctimas de tráfico, esta decisión se tomó tras una reunión, este lunes 2 de enero, con el ministro del Interior, José Ignacio Zoiodo, y, según ha adelantado, esta revisión se llevará a cabo en el seno de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso y en el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial.

Para el director de la DGT, "la mejoras de las vías y de la edad media de los vehículos no es suficiente" para obtener logros en esta materia y ha señalado la necesidad de "tener conductores bien formados para reducir accidentes y fallecidos". En este sentido, ha señalado como "evidente" la necesidad de "retocar" cómo se reciclan los conductores que pierden todos sus puntos, ver qué se está haciendo ahora en cuanto a su formación, revisar plazos o profesorado "para garantizar que el reciclaje que sea eficaz".

En cuanto a la revisión del carné por puntos, que anunció el pasado mes de diciembre, ha insistido en que su entrada en vigor supuso un "notable descenso" en siniestralidad, pero ha señalado que su décimo aniversario es una buena fecha para "pararse a revisarlo y trabajar en lo que haya que hacerlo".

LOS 130KM/H: UNA DECISIÓN CONJUNTA

Serrano también se ha referido a una posible reforma del Reglamento de Circulación. Éste texto también fue revisado por su antecesora María Seguí, pero nunca llegó a ser aprobado por el Gobierno. Entre las modificaciones más controvertidas realizadas en el texto se encontraba el aumento del límite de velocidad en autopistas y autovías hasta los 130 kilómetros por hora.

Preguntado sobre su postura al respecto de esta norma, ha apuntado que "sería un irresponsable" si la pusiera en marcha teniendo sólo en cuenta lo que opina personalmente. Así, ha indicado que su intención es que "todos decidan", juntando la opinión de los grupos políticos, la del sector y con los "datos objetivos" que presenten los expertos.

NO SUBIRÁN LAS MULTAS

Entre los "puntos a tocar" en esta reforma no están incluidas las sanciones. "No van a sufrir retoque ninguno", ha apuntado Serrano, para quien las cuantías de las multas están "en términos razonables", así como el número de radares de los que dispone su departamento actualmente en las carreteras.

"No es ahí donde hay que poner el ojo, no quiere decir que en algún aspecto concreto tengamos que hacer un retoque, pero en la medida de lo posible no está en nuestro ánimo retocar las sanciones. Hay muchas cosas que hacer antes que eso", ha insistido.