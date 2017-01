El PSOE pide al CGPJ que "actúe de oficio" respecto a los comentarios sobre violencia de género del juez Salas

El magistrado afirma que le quieren "excluir de forma interesada" de la lucha

Enlaces relacionados Un juez del Supremo atribuye la violencia machista a que los hombres son más fuertes que las mujeres

La responsable de Igualdad en la Comisión Gestora del PSOE, Soraya Vega, ha calificado como "lamentables" los comentarios del magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Antonio Salas; sobre la violencia de género y ha instado a que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "se pronuncie y actúe de oficio porque un juez nunca debe cuestionar las leyes sino velar por su cumplimiento y aplicarlas".

En un comunicado, se refiere a los tuits vertidos desde el día 1 de enero por el magistrado en su cuenta personal de Twitter, en los que asegura que la violencia de género tiene más que ver con la desigualdad de fuerza física que con el machismo o la educación, que los hombres también la sufren pero no denuncian y que las penas por maltratar a la pareja deberían ser iguales para hombres y mujeres.

"Estas manifestaciones lo que evidencian es un profundo desconocimiento e ignorancia sobre un problema tan dramático, una violencia que ejerce el hombre contra la mujer y que tiene su raíz en la desigualdad y en el machismo. Para luchar contra esta lacra, la educación y la formación de toda la sociedad y, especialmente la de los profesionales dedicados a luchar contra ella, es fundamental", asegura Vega.

A su juicio, es "paradójico que cuando la sociedad está demandando un gran Pacto para acabar con esta lacra criminal que asesina mujeres y deja niños y niñas huérfanos haya que escuchar estas tremendas manifestaciones en boca de un juez del Supremo".

En este sentido, ha pedido al Observatorio contra la Violencia de Género, que depende del ministerio de Justicia, una valoración sobre si estas manifestaciones contribuyen a erradicar el problema social de la violencia género. Además, ha pedido al propio juez Salas "que se retracte y que pida disculpas a todas las víctimas de violencia de género que tras oír sus comentarios se han podido sentir aún más desprotegidas e inseguras".

Salas se defiende

Salas asegura que le han "querido excluir de forma interesada" de la "primera fila" en la lucha contra esta lacra social "porque hay una verdad oficial" contra la que no cabe discrepar. "Si a mi se me quiere excluir de la primera fila en la lucha contra la violencia de género, no lo acepto de ninguna manera porque es totalmente injusto. Otras personas me han querido excluir de forma interesada porque hay una verdad oficial de la que nadie puede opinar nada que salga de ahí", ha asegurado en declaraciones a LaSexta.

Para este magistrado, "la verdad oficial es que el único origen de la violencia de género es el machismo del hombre y no es verdad, sino una opinión". "No creo que se pueda generalizar de esa forma que todo hombre que maltrata a una mujer es porque es un machista y piensa que la mujer es inferior, no: Es porque piensa que tiene el enemigo dentro de su casa, son enemigos los dos porque tienen una convivencia difícil, es mala persona y es violento y tiene más fuerza y la aprovecha", asegura.