El concejal de Movilidad de Valencia se graba mientras incumple las normas de tráfico

Circula en bici con el móvil en la mano y ocupa el carril contrario

También para el tráfico como si fuera un policía local

Los grupos municipales de PP y Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Valencia han exigido sanciones y apartar de su cargo al concejal de Tráfico, Giuseppe Grezzi, por incumplir supuestamente la normativa al grabarse en un vídeo mientras iba en bicicleta por el nuevo carril bici de una calle de la ciudad.

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, ha explicado que el Ayuntamiento no puede investigar ni reprobar una actuación sin que haya denuncia ciudadana previa "de que un concejal ha vulnerado una norma u ordenanza", aunque si eso se diera, "como con cualquier otro ciudadano, se seguirán las normas".

El pasado 24 de diciembre Grezzi compartió un vídeo en directo en su cuenta de Facebook mientras circulaba en bicicleta por el nuevo carril bici de la calle Guillem de Castro en el que incluso se graba a sí mismo explicando qué hace y se ve reflejado en su sombra que tiene el brazo en alto con el móvil en vez de en el manillar.

Durante los más de 12 minutos de vídeo, que ha tenido más de 4.000 reproducciones y que ha sido compartido 44 veces, con más de 300 me gusta, me encanta o me asombra, se oye al concejal dando explicaciones a otros ciclistas sobre las obra "espectacular" y quejándose de la mala sincronización de lo semáforos para los ciclistas.

"Me fastidia el centro de gestión de Tráfico. Eso lo tendremos que cambiar", dice en un momento del vídeo en el que se ve que circula con un grupo de ciclistas, a los que explica que en los cruces complicados van a poner carteles informativos.

Preguntada por si el Ayuntamiento va a investigar si se ha infringido alguna norma, Menguzzato ha asegurado: "No hacemos investigaciones de oficio de incumplimientos de una norma porque alguien suba un vídeo, tiene que haber una denuncia previa obligatoriamente siempre".

Para iniciar un procedimiento "tiene que haber una denuncia y sobre este vídeo subido a las redes sociales no la hay", ha insistido la edil.Tras conocerse el vídeo, el concejal del PP Alberto Mendoza ha calificado de "vergonzoso e impropio" el comportamiento de Grezzi "al grabarse a sí mismo incumpliendo presuntamente las normas de circulación y publicarlo en una red social".

"Grezzi tiene la idea de que es el dueño del tráfico y que, además, ello le da inmunidad para infringir a ley", ha afirmado en un comunicado, al tiempo que ha incidido en la "incontestable gravedad" del mal ejemplo que da a peatones, ciclistas y ciudadanos.Por ello, ha reclamado a Ribó que aparte "de manera inmediata" a Grezzi, un edil que, ha dicho, "se ha burlado constantemente" de la Policía Local y que tiene "hastiados" a agentes y a Menguzzato.

En la polémica ha intervenido también el presidente de la gestora del PP de Valencia, Luis Santamaría, quien ha asegurado en otro comunicado que Grezzi "tiene sobre sus espaldas varios accidentes de tráfico con graves consecuencias como producto de su gestión como para tomarse a broma la seguridad vial de los ciudadanos.

Es un peligro para los ciudadanos".Ha calificado su actitud como "irresponsable, imprudente e impropia de un responsable público" y le ha reprochado su "pésimo ejemplo", por lo que ha reclamado a Ribó que "exija responsabilidades políticas inmediatas a Grezzi por burlarse de las normas de circulación y seguridad vial".