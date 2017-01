Arturo Pérez-Reverte contesta a los que le tachan de machista: "Leed mis textos, idiotas"

Ánimo Arturo, afortunadamente hay alguien visible que no está atrapado por "lo políticamente correcto".



Hay muchos hombres y mujeres que están a pie de calle que estamos artos de los "golpes de pecho" por la moda del momento, ya sea feminista, antibelicista, humanitaria, etc, pero sin ningún valor de fondo.



Estoy artos de ver florecitas por un muerto occidental o europeo, pero no veo ni una mala yerba por todos esos niños, mujeres y hombres que mueren por las bombas fabricadas en occidente o Europa.



La violencia no es un asunto de sexo, si no de educación, y la educación debería dejar de ser una argucia política más, sin contenido, productora de masa amorfa sin voz ni voto (aunque parezca otra cosa) en manos de profesionales que en muchos casos (afortunadamente no en todos) mas clasificados como sampa bollos, amargados y oportunistas, que no sienten con pasión su desarrollo profesional, que no son más que parte de esa masa amorfa perfectamente controlada sin capacidad de plantearse un simple POR QUE?.



Ojalá en occidente o Europa existiera una masa de jóvenes con los cajones y motivación suficiente para lograr un cambio a un rumbo más lógico, más social y menos comercial, sería imposible de calcular hasta donde podríamos avanzar si esos jóvenes de siria e Irak lograrán que los jóvenes europeos reaccionarán y les inundarán valor.



Que fácil es hacer la guerra en la casa de tu vecino y quejarte si salta una piedra hasta tu tejado.