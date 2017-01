¿Cuánto cuesta sufrir un accidente en la montaña? Un escalador tendrá que pagar 6.000 euros por ser rescatado

Me parece perfecto que se cobren las intervenciones por rescate siempre que se cumpla el principio de "imprudencia" que en el caso de la escalada puede ser el no llevar el equipo mínimo necesario, cuerdas, mosquetones, descensores, casco, ropa de abrigo, y no atender los partes meteorológicos.



En el mar no respetar la bandera roja, desatendiendo las instrucciones de salvamento cuando hay bandera amarilla (esto tendría que constar en los accesos a la playa).



Los montañeros-senderistas, no llevar la equipación mínima para la practica de dicho deporte (calzado técnico, mochila, ropa de abrigo e impermeable, botiquín, manta-saco de emergencia, alimentos y agua, etc) y no atender los partes meteorológicos.



No obstante tendría que estar consensuado con la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y con Salvamento Marítimo