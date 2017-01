El rastro del juego sexual de 'el muelle' en Madrid: se multiplican las ETS entre adolescentes

Qué feliz soy por haber criado a mis 3 hijos en un ambiente tradicional y sin aburrirse. Juegan a esports (a veces conmigo) y con amigos, mi casa siempre está llena de sus amigos. Me río yo y se ríen ellos... merendolas (si sus padres nos vieran comer basura se enfadarían).



Resultado: no prueban ni el alcohol no otras drogas. Algún vecino se queja porque gritan y me doy cuenta de que ellos prefieren que sus hijos no estén en casa porque les molestan.



Pues toma.