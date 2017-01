Muere el conocido sintecho Salva: el fallecimiento de su hija y una depresión le llevaron a vivir en la calle

Salva vivió durante ocho años en un recoveco de la Plaza de Colón

La Asociación Bokatas le ayudaba cada tres días yendo a visitarle

El recoveco de la Torre de Colón en la Calle Génova número 2 fue donde vivió y falleció Salva.

Enlaces relacionados La ola de frío mata a cerca de 30 personas en Europa durante la última semana

Salva, un madrileño de 57 años falleció el pasado 2 de enero en el lugar que le acogió durante los últimos ocho años, la Plaza de Colón. Este sintecho se vio arrastrado a vivir en la calle tras una consecución de hechos traumáticos.

El recoveco de la Torre de Colón en la Calle Génova número 2 vivió en el inicio de 2017 uno de los hechos más trágicos que se recuerda en la zona. Salva, un sintecho que llevaba viviendo ocho años en el mismo lugar falleció a causa de una neumonía por las bajas condiciones climatológicas.

Este hombre se dio a conocer entre los madrileños cuando desde hacía años la Asociación Bokatas, una ONG que acompaña a personas que se ven obligadas a vivir en la calle, le visitaba cada tres días. Una solidaridad que se veía recompensada entre los voluntarios de Bokatas donde Salva ya era uno más.

"A los más íntimos nos reconocía que quería salir de la calle, que no aguantaba más, tenía posibilidades de un trabajo y calculaba con ilusión los meses que le quedaban. Estas conversaciones las tuvimos en septiembre de 2014, no nos contó detalles de la gestión, pero no salió adelante y la desesperación volvió a dirigir su vida, una vez más. Nosotros continuamos visitándole hasta la noche que falleció", comenta la Responsable de Comunicación de Bokatas, Paz Villanueva a Europa Press.

Una historia que terminó de la peor forma posible y que comenzó en 2009, cuando a este madrileño se le fueron acumulando las desgracias: un conflicto con la que fue su pareja, la muerte de su hija y una profunda depresión le llevaron a dejar el trabajo. Fue entonces cuando un día cualquiera salió de casa abrumado por las deudas y la exigencia de su casero de desalojar la que era su vivienda. A media noche le entró sueño, vio a otro indigente dormido en un banco y se puso a su lado. Pasados unos días, volvió a su casa a recoger alguna cosa y desde entonces vivió en la calle.