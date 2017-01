Cebrián: "hay conversaciones de concentración entre medios y habrá fusiones en los próximos anos"

12/01/2017 - 11:30

- "Prisa no tiene planes definidos de nuevos recortes de plantilla"

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, aseguró hoy en el Foro de la Nueva Comunciación que varias empresas de comunicación españolas mantienen actualmente “conversaciones” para una posible concentración de su propiedad, y “casi con toda seguridad” se producirán “fusiones y adquisiciones” en los próximos “cinco o diez años”.

Cebrián, que pronunció una conferencia en la tribuna informativa que organiza Nueva Economía Fórum, se mostró convencido de que en los próximos años habrá “un proceso de consolidación de medios” a escala internacional, europea y nacional, porque las empresas informativas están encaminadas a ser o "muy locales" o de alcance "global".

El directivo de Prisa aseguró que su compañía, como el resto, estará inmersa en ese proceso de conversaciones, que ya se están produciendo y que ya han tenido lugar con anterioridad. “Y no precisamente con Unedisa”, precisó Cebrián cuando se le preguntó por posibles contactos entre Prisa y Unidad Editorial, editora de ‘El Mundo’.

Sobre los contactos que hubo con el grupo del 'Heraldo de Aragón' para venderle el diario económico 'Cinco Días', comentó que "en un momento determinado hubo una apetencia por comprarlo, pero luego vimos que las ofertas que había eran pequeñas".

"OPERACIÓN IMPORTANTE"

En su intervención, Cebrián anunció que Prisa está “preparando una operación económica importante” en Internet, de la que no ofreció detalles, y subrayó que ahora mismo tienen puesta la vista en América Latina como mercado fundamental de crecimiento.

Preguntado por un próximo recorte de personal en la SER, medida que el Comité Intercentros de Prisa Radio ha dicho que le ha transmitido la empresa, señaló que no tiene constancia de ello, y puntualizó que Prisa no tiene “planes definidos sobre cortes de plantillas” en el grupo. “Pero sí tenemos una convicción”, remarcó. “Los medios tradicionales tenemos una estructura de costes que no es competitiva con la de los nuevos medios digitales”.

A Cebrián también le preguntaron por el fichaje de estrellas de la SER por otras cadenas de la competencia. Dijo que es un "trasiego" lícito de estos profesionaes y no cree que haya “juego sucio” detrás por parte de las empresas. “Cada radio hace su reflexión sobre la forma de obtener rendimiento publicitario, y les deseo mucha suerte a los que han doblado el sueldo a nuestros comunicadores”, manifestó el exdirector de 'El País'.

En relación con el crecimiento de las cadenas de la competencia en el EGM, llamó la atención sobre el hecho de que la SER “tiene que competir con radios que tienen un mayor número de postes” ahora. “Se han hecho muchas concesiones en las últimas décadas por parte de gobiernos autonómicos y de ayuntamientos, y prácticamente la SER no ha recibido ninguna”.

Cebrián acaba de publicar la primera parte de sus memorias, tituladas ‘Primera página’. La segunda entrega no llegará, según contó hoy él mismo, hasta que no deje las tareas ejecutivas en Prisa, que insistió que desea hacer “lo antes posible”, una vez que la deuda de la compañía no genere “preocupación”.

(SERVIMEDIA)

12-ENE-17

JRN/isp