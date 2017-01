Refugiados. psoe, unidos podemos y c’s reclaman juntos al gobierno que cumpla la acogida prometida de refugiados

12/01/2017 - 13:50

- El PP alega votaciones en el Parlamento para no ir a un viaje a campos de refugiados

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos registraron este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para exigir al Gobierno que cumpla sus compromisos de acogida de refugiados y que aumente la ayuda al desarrollo.

Las tres formaciones han acordado presentar esta iniciativa tras la visita que las diputadas Meritxell Batet (PSOE), Ione Belarra (Podemos) y Patricia Reyes (Ciudadanos) han realizado a campos de refugiados de Grecia y Jordania por invitación de la ONG Intermón Oxfam.

A este viaje estaba también invitado el PP, que confirmó su participación pero que a última hora alegó compromisos de votación en el Parlamento, según aseguró en rueda de prensa en la Cámara Baja, durante la presentación de la proposición, la responsable de Contenidos e Incidencia de Intermón, Lara Contreras.

La proposición, que será debatida en Pleno, pide al Gobierno que cumpla su compromiso con la UE de acoger antes de septiembre de este año a 17.000 personas (15.888 reubicados de otros países europeos y 1.449 procedentes de terceros países).

A los grupos que presentan la proposición no les convence el argumento que da el Gobierno del PP de que si de momento solo se han acogido 979 es sobre too porque no hay más demanda de solicitantes de refugio interesados en recalar en España. “Que nos presenten los expedientes de 15.000 personas que no quieren venir. Si no, esa excusa no es creíble”, afirmó Meritxell Batet.

Para PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, ha faltado hasta el momento “voluntad política” para hacer realidad la venida de los extranjeros adjudicados a España por Bruselas. La representante de Ciudadanos, Patricia Reyes, aseguró que ha hablado con el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y éste le ha mostrado su disposición a reunirse con la oposición y a cumplir los compromisos alcanzados con la UE.

Según la diputada de Ciudadanos, es complicado que se pueda cumplir antes de septiembre la acogida comprometida de 17.000 refugiados, y para que sea creíble la buena voluntad del Ejecutivo haría falta un plan de cumplimiento periódico de llegada de extranjeros.

REGLAMENTO DE ASILO

La proposición consta de tres puntos. El primero insta al Gobierno a promover “vías legales y seguras” para la llegada de refugiados y reclama no solo que se cumpla esa acogida de 17.000 refugiados prometidos agilizando los procesos administrativos y dotando a los mecanismos de recibimiento de más recursos humanos, sino que se desarrolle el Reglamento de la Ley de Asilo para que se puedan presentar demandas de protección internacional en consulados y embajadas y para que se incluya en la ley la figura del visado humanitario.

También aboga por que se agilicen las concesiones de asilo por reunificación familiar, que se amplíe este derecho a las personas mayores de edad y que se conceda un mayor número de visados a estudiantes refugiados en terceros países.

El segundo punto pide que la ayuda oficial al desarrollo se aumente al 0,4% esta legislatura, sin contabilizar el coste de la acogida de refugiados.

El último apartado de la PNL pide que España promueva el respeto a los derechos básicos de los desplazados y el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

