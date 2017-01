Save the children pide una asignatura específica contra el acoso escolar

12/01/2017 - 14:25

Save the Children pidió este jueves incluir una asignatura para prevenir la violencia escolar en el currículum de enseñanzas obligatorias y reclamó la formación específica del profesorado en su detección y tratamiento, ante el suicidio de una menor de 13 años en Murcia por un presunto caso de acoso escolar.

En nota de prensa, la ONG exigió que ambas demandas se incluyan en el Futuro Pacto de Estado por la Educación, así como en las distintas legislaciones autonómicas. Asimismo, reclamó la presencia de psicólogos y psicopedagogos especializados en todos los centros.

“El acoso escolar es una forma de violencia, no es un juego de niños y no podemos permitirlo ni justificarlo. Como sociedad estamos fallando si hay niños en nuestro país que llegan hasta el suicidio por el acoso que sufren en el entorno escolar”, afirmó Andrés Conde, director general de Save the Children.

La organización insistió en que la prevención y detección de la violencia contra la infancia deben ser una prioridad en los planes educativos, y reclamó los recursos económicos y profesionales necesarios para acabar con la violencia en la escuela.

En España, uno de cada 10 estudiantes afirma ser víctima de acoso escolar, prosiguió, “una forma de violencia que tiene unos efectos devastadores en la infancia y, como hemos visto hoy, en algunas ocasiones puede llegar hasta el suicidio”.

Según el informe 'Yo a eso no juego', un 60% de los estudiantes reconoce haber recibido insultos en el entorno escolar y casi un 30% golpes físicos. “Estas situaciones no siempre son casos de acoso escolar”, admitió la ONG, “pero dibujan una realidad preocupante”.

