El juez abre nueva causa contra los padres de Nadia por presunto exhibicionismo y explotación sexual

No se ha solicitado ninguna medida cautelar para Garau, en libertad

Defienden el carácter "natural" de las fotografías de la niña desnuda

El juez ha aceptado que la Generalitat sea parte como acusación

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Seu d'Urgell ha abierto un nuevo procedimiento contra los padres de Nadia, Fernando Blanco y Margarita Garau, por los presuntos delitos de exhibicionismo, provocación sexual y explotación sexual.

Según han informado este viernes fuentes judiciales, lo ha acordado después de las declaraciones de los progenitores por el contenido de unas fotografías incautadas a la familia de supuesto contenido sexual, en las que ambos han contestado a las preguntas del juez, el fiscal y el abogado de la defensa.

En esta nueva causa que ahora se inicia, Blanco y Garau tienen condición de investigados por estos delitos sexuales, y el juez enviará estas diligencias previas al decanato de La Seu para que sean repartidas entre los juzgados de instrucción de este partido judicial, que son dos.

El juez consideró al citar a los padres que el hallazgo de las instantáneas no ha sido una simple sospecha sino "la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de participación de la persona investigada (el padre) en la comisión de los referidos delitos de provocación sexual y explotación sexual".

Libertad para la madre

Por otra parte, el juez ha aceptado que la Generalitat sea parte como acusación particular en el procedimiento que sigue en su juzgado por la presunta estafa por haber recaudado hasta casi un millón de euros para tratamientos para su hija que supuestamente no se realizaron.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Seu d'Urgell ha dejado en libertad a la madre de Nadia, Margarita Garau, tras declarar durante una media hora por las fotos de supuesto contenido sexual en las que aparecía la menor.

El abogado de los padres de Nadia, Alberto Martín, ha explicado a los medios tras salir de los juzgados junto a Garau que no se ha solicitado ninguna medida cautelar.

El juez les ha interrogado tras hallar indicios de delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil, así como de exhibicionismo y provocación sexual, ante la evidencia de claros indicios de participación del padre en dichos delitos.

Las fotos, por la patología de la piel

Los padres de Nadia han defendido que las fotografías de presunto contenido sexual "tienen carácter personal y natural, con el fin del control y seguimiento de la patología de la piel", ha afirmado su abogado, Alberto Martín, en declaraciones a los medios.

Según el abogado, que ha acompañado a Margarita Garau y a Fernando Blanco en su declaración ante el juez, los padres "nunca han llevado a cabo ningún acto en perjuicio de la menor ni en su presencia ni que ella haya podido ver" y que por el momento no hay ninguna imputación por estos nuevos delitos.

"No hay nada de verdad en que tengan criterio pornográfico ni sexual" las fotografías, ha dicho el abogado, que ha explicado que durante las dos declaraciones los padres no se han visto y que no se ha solicitado ninguna nueva medida cautelar, ya que el padre está en prisión.

La abuela dio 72.000 euros no sabe para qué

Por su parte, la abuela de Nadia y madre de Margarita Garau, Catalina, pidió un crédito de 72.000 euros para costear una operación para la niña, afectada por tricotiodistrofia, pero no sabe si se realizó.

En una entrevista de Telecinco, la abuela ha explicado que por ese crédito paga 780 euros al mes, y que era para sufragar una operación: "No la han hecho nunca que yo sepa".

Sobre las explicaciones de su hija, ha dicho: "Yo le pregunto y ella me dice: 'Mamá, yo soy inocente"; sobre su nieta, que reside en Mallorca en casa de una tía materna, ha asegurado que nunca le faltará nada.