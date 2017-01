El décimo aniversario de foaps, protagonista del cupón de la once del 18 de enero

13/01/2017 - 14:19

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El décimo aniversario de la Fundación Once para la Atención de Personas con Sordoceguera (Foaps) protagonizará el cupón de la ONCE del miércoles 18 de enero, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán el trabajo que realiza Foaps en favor de estas personas.

El cupón ha sido presentado por la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, y el director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados y presidente de FOAPS, Andrés Ramos, acompañados por Genoveva Barquero, una persona con sordoceguera, y Almudena Espinosa, mediadora.

Sanz destacó la “valentía” de la ONCE para crear esta Fundación hace 10 años con el objetivo de prestar un apoyo mejor, más amplio y específico a estas personas. “Una década después acumulamos más de 540.000 horas de mediación, todo un logro”, reiteró. Por su parte, Ramos, insistió en la necesidad de “seguir creciendo” en la labor de Foaps y dar más visibilidad a estas personas en la sociedad para demostrar así también sus capacidades. Además, anunció que en 2016 se alcanzó un nuevo record de horas de mediación, con 83.300 horas a disposición de 422 usuarios, repartidos por todas las provincias de España.

La presentación de este cupón es el inicio de una serie de actos que la Fundación Once para la Atención de Personas con Sordoceguera llevará a cabo, durante este año por toda España, para celebrar la labor que desarrolla desde hace una década y dar a conocer a la sociedad la realidad de estas personas al grito de ‘Coge mi mano’.

Foaps tiene como fin promover el desarrollo de programas dirigidos a la atención de las necesidades específicas de las personas con sordoceguera, poniendo particular interés en los relacionados con la educación y el empleo, al objeto de procurar la integración socio-laboral y mejorar la calidad de vida de estas personas y favorecer su desarrollo humano e intelectual.

Entre sus actividades, destacan la mediación socio-educativa que se realiza con 100 mediadores personales, para promover y apoyar la comunicación de la persona con sordoceguera con el objetivo de permitir que la persona con sordoceguera establezca y mantenga un dominio máximo sobre el entorno, así como la información y divulgación, mediante diferentes actividades divulgativas (publicación de folletos, charlas, etc) encaminadas a que se conozca más esta discapacidad, así como las necesidades que tienen las personas sordociegas.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es'.

(SERVIMEDIA)

13-ENE-17

CJC/gja