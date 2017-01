Las matemáticas salen a la calle para enamorar y divertir

Madrid, 15 ene (EFE).- Las matemáticas y la gente han llenado la madrileña calle Fuencarral, desde la glorieta de Bilbao hasta Quevedo, para reivindicar de forma lúdica y dinámica que las ciencias exactas pueden "enamorar y divertir", no sólo ser el tedio de muchas personas.

Los entes abstractos, los números, las figuras geométricas o pirámides fractales han sido algunas de las actividades que durante este domingo han podido disfrutar tanto niños como adultos.

Esta jornada, que sólo ha durado una mañana, ha sido organizada por la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas 'Emma Castelnuovo', con la colaboración de la Junta Municipal de Chamberí, y esperan que, tras la afluencia de esta primera convocatoria, puedan "repetir la experiencia más años".

Una de las organizadoras y profesora de matemáticas, Carolina Hassmann, ha asegurado a Efe que la experiencia ha sido "impresionante" y ha destacado que "no esperaban tanta afluencia" de gente.

Las familias han paseado por la calle Fuencarral, que ha sido peatonalizada para la ocasión, disfrutando de una fría pero soleada mañana de domingo y han aprovechado para ejercitar un poco la mente con los juegos matemáticos.

Hasmann ha señalado que es "muy importante" hacer entender a los niños, desde en las casas, a las escuelas o en la propia calle, tanto a los adultos que las matemáticas "nos rodean" y cuanto más podamos "interactuar con ellas" más fáciles resultarán.

Lo mismo piensa Marta de 10 años, quien asegura que las matemáticas son su asignatura favorita, y ha asegurado que le "encantan" porque hacen que le "machaque el cerebro".

Sin embargo, otros como Marcos no piensan lo mismo: "En clase no las entiendo pero aquí, con juegos, no parecen tan difíciles".

Los padres también apoyan que las matemáticas se intenten enseñar desde una base más lúdica porque ayudan a la "asimilación y compresión".

Todos los ejercicios contaban con una "base importante" de contenidos matemáticos pero desde un prisma "divertido", ha asegurado Hassmann y ha añadido que las matemáticas "no tienen porqué ser difíciles ni aburridas sino que hay que saber darle un enfoque diferente".

Son datos del Barómetro de diciembre del CIS -publicado a principios de enero-, basados en 2.466 entrevistas realizadas a mayores de edad de ambos sexos, entre las asignaturas que los encuestados considera que tienen más importancia en la formación de una persona, las matemáticas ocupan la primera posición.

Desde la organización han querido destacar su intención de crear un "museo interactivo de matemáticas" en Madrid para todas las edades y que "seguirán luchando" hasta conseguirlo.

Esta iniciativa callejera es el preámbulo de una importante evento para esta ciencia deductiva: el VIII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, que tendrá lugar en Madrid del 10 al 14 de julio de 2017.