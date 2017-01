Madrid será la sede de los 'premios nobel' del colectivo LGBT

Se trata de una versión global de los Diversity Honors

Bandera del orgullo gay. Imagen: Pixabay

Madrid será la sede en la que se celebrarán los 'Premios Nobel' del colectivo LGTB, según declaró este lunes el presidente de la Fundación Harvey Milk, Stuart Milk. Se trata de una versión global de los Diversity Honors que entrega la Fundación a nivel local en Estados Unidos a personalidades del colectivo LGTB, para premiar así a activistas que destaquen en cualquier parte del mundo.

Milk realizó estas declaraciones durante el acto de presentación del convenio de colaboración entre la Fundación y el Comité Organizador del WorldPride Madrid 2017 con motivo de la organización de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos del WorldPride que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Madrid del 26 al 28 de junio.

"La entrega de estos premios que Stuart ha comparado con los Nobel va a ser otra actividad importante de todo el programa del WorldPride, que se celebra del 23 de junio al 2 de julio de este año", según detalló el presidente del Comité Organizador, Juan Carlos Alonso, qué añadió que se trata de "una propuesta que nos encanta y de la que estamos muy honrados".

Asimismo, según se adelantó en el acto, se establecerá en Madrid un Observatorio en el que activistas procedentes de países en los que no se respetan los derechos de las personas LGTB acudirán a esta conferencia para conocer cómo otros activistas llegaron a tener éxito. Alonso explicó que la propuesta consiste en que "la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos no termine y se quede ahí, sino que tenga una continuidad, no a ese nivel, pero que se mantenga esa llama encendida para tratar las novedades del colectivo y fijarnos objetivos".

Por su parte, el director de Cesida, Toni Poveda, hizo hincapié en que "España es uno de los países en los que más se ha avanzado en derechos para el colectivo LGTB y el WorldPride es una muestra de ello", aunque reconoció que "todavía queda mucho por hacer".

"Se trata de los Juegos Olímpicos de la diversidad, los Juegos Olímpicos del Orgullo" señaló Poveda en alusión al WorldPride. Por su parte, Milk recordó las palabras de Martin Luther King cuando dijo que "la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, sólo la luz puede hacer eso y el odio no puede expulsar el odio, sólo el amor puede hacerlo".