El abogado de Teresa Romero recurrirá el archivo del caso del contagio por el ébola

Supuestos delitos contra la seguridad de los trabajadores y la seguridad pública

Teresa Romero. Imagen: Reuters

Garzón Abogados recurrirá, en nombre de Teresa Romero, el archivo provisional de la denuncia por los supuestos delitos contra la seguridad de los trabajadores y la seguridad pública, resultado de su contagio por el virus del ébola, decretado por la magistrada del Juzgado de Instrucción 21 de Madrid.

"No estamos de acuerdo con las razones que esgrime la señora magistrada de que como no existe ninguna prueba de que los trabajadores no estuvieran debidamente formados ni de que no se les hubiera facilitado los medios necesarios pues no hay delito", ha afirmado José María Garzón, al frente de este despacho de abogados. "Hay un hecho incontrovertido: Teresa Romero se contagió. Desde nuestro punto de vista, es necesario determinar cuándo, dónde y de qué manera. Si no se consigue, la investigación es fallida", ha subrayado.

Garzón ha querido recordar que la denuncia no fue iniciada por Teresa Romero sino por la la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF-F), antes de que se produjera el contagio.