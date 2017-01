ERC y Unidos Podemos retiran su solicitud de que Rajoy comparezca por el Yak

Madrid, 11 ene (EFE).- ERC y Unidos Podemos han retirado hoy su solicitud conjunta para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareciera en un pleno extraordinario del Congreso para que diera explicaciones por la gestión del accidente del Yak-42 y que se iba a debatir mañana en la Diputación Permanente.

Fuentes de ERC han confirmado hoy la decisión de retirar esa iniciativa parlamentaria por "respeto a la petición de los familiares de las víctimas" y de acuerdo con Unidos Podemos, el otro grupo que había firmado la solicitud de comparecencia.

La solicitud de ese pleno reclamaba a Rajoy que informara de qué responsabilidades piensa asumir el Gobierno después del informe del Consejo de Estado, de la actuación del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y la concesión del indulto a algunos militantes implicados en los errores de identificación de las víctimas.

Esta decisión de ERC y Unidos Podemos se produce después de la comparecencia en comisión de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien pidió "perdón" en nombre del Estado por el accidente.

Ambos grupos también habían reclamado la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de Federico Trillo, solicitud que no ha sido admitida a trámite argumentando que Trillo ya no es embajador de España en Londres y por tanto no puede someterse al control parlamentario.

Una decisión que ha provocado las quejas de Podemos, que no comparte el "legalismo" de la Mesa del Congreso y ha recordado que en la Cámara han comparecido desde presidentes de bancos a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuando formaba parte de la PAH.

Por contra, en el orden del día de la Diputación Permanente sí aparecen otras dos solicitudes del PSOE de comparecencia ante el pleno de la ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, y del ministro del Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, en comisión, por este mismo asunto.

La Diputación Permanente, en la que están representados todos los grupos del Congreso, es el órgano encargado de velar por los poderes de la Cámara en los periodos inhábiles, como es el caso de este mes de enero.