Simeón stachera, director de los misioneros en marruecos: “cuando hay amistad con musulmanes no hay miedo”

18/01/2017 - 16:23

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

Simeón Czeslaw Stachera, director de Obras Misionales Pontificias (OMP) Marruecos y vicario general de Tánger, por su experiencia con la pequeña comunidad cristiana que hay en el país africano, considera que “cuando hay amistad entre cristianos y musulmanes, ya no hay miedo”.

Así lo dijo este miércoles durante la presentación en Madrid de la Jornada de la Infancia Misionera, que la Iglesia católica celebra este domingo 22 de enero bajo el lema ‘Sígueme’. El franciscano polaco, que se reconoce, ante todo “misionero”, estuvo acompañado por el director de OMP España, Anastasio Gil.

Tras estar muchos años como misionero en Bolivia, al llegar a Marruecos se sintió "perdido". Sin embargo, hoy se considera amigo del rey Mohamed VI, y "párroco de todos", no sólo de la pequeña comunidad cristiana del país. Stachera afirma que "cuando hay amistad entre cristianos y musulmanes, ya no hay miedo", por eso la Iglesia que se encuentra en Marruecos sabe que no puede quedarse en los templos y va "a la vida, a las familias", allí donde pueda estar "para responder y dignificar la vida humana".

Como director de OMP en Marruecos, su trabajo con los niños atiende a tres frentes: las minorías cristianas, la educación con niños marroquíes y la lucha contra la pobreza y los niños migrantes vulnerables.

El director de OMP en Marruecos destacó en este campo la implicación personal del arzobispo de Tánger, el también misionero franciscano español, Santiago Agrelo. Stachera afirma sin ambages que "el campo del migrante es ahora el nuestro".

En este contexto, el director de OMP en España se lamentó de que las únicas noticias que tenemos de Marruecos sean por "la valla que nos separa", y subrayó que "los niños que viven en Marruecos son como los que viven en nuestro pueblo". Por su parte, Gil destacó que "del otro lado de la valla, muchos niños reciben la ayuda de la Infancia Misionera, muchos musulmanes, mientras nosotros recibimos desde allí el testimonio de una vida de fe que nos dinamiza".

Gracias a la ayuda mundial de la Infancia Misionera, en 2015 se pudieron sacar adelante casi 2.800 proyectos a favor de los niños en todo el mundo. En 2016, Marruecos recibió 59.000 dólares de Infancia Misionera, que permitió atender 13 proyectos en los que se beneficiaron 7.621 niños.

