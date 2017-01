'el intermedio' ficha a guillermo fesser como 'corresponsal' en eeuu

18/01/2017 - 17:11

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El periodista y director de cine Guillermo Fesser, conocido sobre todo como integrante del dúo humorístico Gomaespuma junto a Juan Luis Cano, debutará este jueves como 'corresponsal" en Estados Unidos para el programa de Wyoming en laSexta, 'El intermedio'.

Fesser se hará cargo de la sección ‘I want to live in America’, que incluirá reportajes en los que se explicará de manera desenfada el Estados Unidos de la nueva etapa de Donald Trump como presidente.

"Todo el mundo está a la expectativa de cómo será esta nueva América de Trump, por eso 'El Intermedio' va a contar con Fesser como cronista de lujo para que narre, en primera persona, sus impresiones desde Estados Unidos", explica Atresmedia en un comunicado.

Guillermo Fesser, que alcanzó la popularidad como integrante de Gomaespuma junto a Juan Luis Cano, con el que puso en marcha programas de radio de gran éxito, acumula también una exitosa carrera como director y guionista de cine. En la actualidad es colaborador del programa de Carlos Alsina en Onda Cero, con la sección 'La Cultureta'. En cine ha dirigido 'Cándida' y ha sido guionista de 'El milagro de P. Tinto' y 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón'.

(SERVIMEDIA)

18-ENE-17

JRN/gja