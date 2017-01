¿Será 2017 el año del pacto de Estado sobre violencia de género? Ya son cuatro mujeres muertas en apenas 20 días

Combatir la violencia de genéro no solo precisa de reformas del Codigo Penal o de la LECR, precisa tambien, a parte de la educación en valores igualitarios, de la reforma del Codigo Civil para que el hombre no sea judicialmente discriminado sistemático por leyes que le prejuzgan por ser hombre. La custodia compartida y un nuevo regimen economico-matrimonial (la sociedad de gananciales no responde al papel actual de la mujer) contribuiría a la igualdad entre mujer y hombre.