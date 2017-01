La ola de frío polar se despide con alertas rojas y posibilidad de nieve en Madrid

De nevar en Madrid, la nieve no llegaría a cuajar

Los episodios de nieve persistirán el fin de semana

Nieve en la playa de Denia, una de las imágenes de esta ola de frío. Imagen: Efe

La ola de frío polar se despedirá de la Península este viernes aunque la nieve y las heladas continuarán hasta el domingo, según ha puntualizado la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Ana Casals, que ha destacado que los avisos rojos de Alicante, Murcia y Valencia se mantendrán el viernes en Valencia. Además, es probable que nieve en Madrid capital aunque no se espera que cuaje.

Casals ha añadido que la de frío desaparecerá del país "sin que ello implique no haya más nevadas ni heladas", que continuarán a lo largo de toda la semana. La portavoz ha explicado que las olas de frío se caracterizan por varios factores (temperatura, duración, territorio afectado y anomalía de la temperatura media) y que, en el caso de esta última, "lo excepcional es que ha afectado a muchas provincias pero no ha durado mucho, unos tres días".

También ha destacado que "ha afectado a zonas que no son habituales, como zonas de playa" y no sólo en el norte peninsular, en alusión a valores como los alcanzados en el aeropuerto de Cádiz, donde se han registrado los 2,7 grados bajo cero, o las nevadas que se han producido en Murcia (donde no se registraba este fenómeno desde hace 34 años) o en Torrevieja (Alicante), donde se ha producido la primera nevada en 103 años.

Casals ha avanzado que "poco a poco" va a subir la cota de nieve. En concreto, este viernes habrá precipitaciones localmente fuertes o persistentes en la Comunidad Valenciana y mitad oeste de Baleares, con nevadas en el interior del cuadrante sureste peninsular y heladas, sobre todo en el tercio norte peninsular, así como intervalos de viento fuerte en el litoral noreste peninsular y Baleares.

La cota de nieve rondará los 1.000 metros en la Comunidad Valenciana y Baleares, y los 600/900 metros en el resto de la Península. La Comunidad de Madrid ha activado el aviso amarillo (riesgo) por nevadas, con una probabilidad de entre el 10 y el 140 por ciento en el área metropolitana, aunque Casals ha subrayado que será "difícil que cuaje" en la ciudad. En la zona de la sierra, la probabilidad aumenta entre el 40 y el 70%.

Por este motivo, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha alertado por nevadas en el cuadrante sureste peninsular y, con mayor intensidad, en las comunidades autónomas de Valencia, Murcia y este de Castilla-La Mancha, donde podrán alcanzar 25 centímetros de espesor, en cotas de 300-400 metros.

Se prevén nevadas en la Comunidad de Madrid, pudiendo situarse la cota de nieve a partir de 600 metros y acumular 5 centímetros en la sierra y 2 centímetros en el resto de la Comunidad. En el caso urbano de Madrid, no se esperan estas acumulaciones porque no se prevén temperaturas por debajo de cero grados. La Delegación de Gobierno ha activado en la fase de Alerta el Acuerdo de Coordinación de actuaciones ante situaciones de nevadas en la red de carreteras del Estado en esta Comunidad Autónoma.

El sábado, las precipitaciones serán localmente fuertes o persistentes en el sur de Valencia, norte de Alicante y Baleares, con vientos fuertes en el extremo oriental peninsular y Baleares, y la cota de nieve entre los 800/1.100 metros en la Península y los 1.000/1.200 metros en Baleares.

Mientras, la borrasca del Mediterráneo, que estos días está provocando importantes nevadas en el sureste peninsular, tenderá a profundizarse en el entorno de las islas Baleares, a partir del próximo sábado 21 de enero, dando lugar a una situación de vientos fuertes, lluvias persistentes y muy mal estado de la mar en el área mediterránea.

El viento será fuerte con intervalos de muy fuerte y rachas de más de 100 kilómetros hora (km/h) en zonas de Baleares, y rachas de más de 80 km/h en los litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. El estado de la mar será muy adverso en las zonas marítimas del Mediterráneo así como en las zonas costeras de Baleares, Cataluña y comunidades de Valencia y Murcia, con vientos del Noreste fuerza 8, incluso ocasionalmente fuerza 9 en zonas de Baleares, con olas de cuatro a siete metros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias persistentes y, ocasionalmente fuertes, afecten principalmente a Baleares, a zonas del sur de Valencia y norte de Alicante y a Girona. Estas precipitaciones se sumarán a las acumulaciones importantes ya registradas durante los días previos. La situación más complicada se prevé el 21 y 22 de enero, tendiendo a remitir a partir del lunes 23.

Corte de clases en Murcia

La Consejería de Educación y Universidades, en coordinación con los diferentes ayuntamientos y con la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, y debido a la nieve y lluvias caídas en la Región de Murcia, ha establecido para este viernes 20 de enero el cierre de colegios e institutos en los municipios de Aledo, Bullas Caravaca de la Cruz, Calasparra, Cehegín, Moratalla, Pliego y Yecla.

También estarán cerrados los centros de las pedanías altas del municipio de Lorca: Zarzadilla de Totana, Avilés, Coy, La Paca, Zarcilla de Ramos y La Parroquia, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La consejería traslada a los docentes y al personal de administración y servicios de los centros afectados que nadie destinado en estos lugares, incluido el equipo directivo, tendrá que acudir al centro educativo, salvo que fueran requeridos por las autoridades para atender alguna emergencia.

En todo caso, los directores de los centros se mantendrán atentos durante toda la jornada a la información que se difunda por los canales oficiales de esta consejería.