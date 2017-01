Los estadounidenses de Madrid se unen a las protestas contra Trump

Madrid, 20 ene (EFE).- Varios centenares de estadounidenses residentes en Madrid (unas 500 personas según los convocantes) se han manifestado esta tarde en la capital española para mostrar su rechazo al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuya investidura se ha celebrado hoy.

La convocatoria de la agrupación Madrid Resistance se ha hecho en coordinación con protestas en otras ocho capitales europeas, a las que se han unido llamamientos "en Granada y Barcelona", ha explicado a Efe uno de los líderes del grupo, Eric Stevenson.

Los manifestantes se han reunido a las seis de la tarde en la plaza de Isabel II, donde se ha leído una declaración repleta de mensajes a favor del colectivo LGTB, la comunidad afroamericana y, en resumen, de mostrar "solidaridad con el pueblo norteamericano".

"Nos negamos a sentirnos representados con el programa de Trump", exclamaba Stevenson a través de un megáfono, aunque, han insistido los organizadores, no se trataba tanto de "una protesta" como de una defensa de la "educación pública", el derecho "al aborto libre" o una salud "accesible para todos".

"Estados Unidos lleva cuatro décadas progresando en derechos civiles, pero esta administración supone una amenaza a ese progreso", ha lamentado Uriel Murillo, hijo de mexicanos nativo de California y afincado en España desde hace seis meses.

Para Alicia, que iba acompañada por sus dos hijos nacidos en Madrid, la manifestación era algo que necesitaba "como terapia, porque estoy destrozada", y ha afirmado que el de Trump es un mensaje "basado en el odio".

"Siento que estoy perdiendo mi país", suspiraba Mary Dreyer, una mujer de avanzada edad en cuya opinión Trump "no triunfaría" en España por haber aquí "un clima más liberal".

No pensaba igual la joven Simone González, que avisa de que la victoria "del populismo" es "totalmente posible en cualquier lugar".

Alrededor de las 18.30 horas, la columna humana de medio millar de personas se ha puesto en marcha en dirección a la Puerta del Sol, a través de la calle Arenal, encabezada por una pancarta con el lema "Unidos contra Trump".

De mayoría angloparlante, la comitiva ha coreado cánticos en inglés como 'Love trumps hate' ('El amor supera al odio', un juego de palabras con el apellido del magnate), 'Trump, your head has got to go' ('Trump, tu cabeza debe caer'), 'This is what solidarity looks like' ('Éste es el aspecto de la solidaridad') o 'Black lives matter' ('Las vidas negras importan').

Entre las pancartas ha brillado la originalidad: una de las más fotografiadas representaba al nuevo inquilino de la Casa Blanca como una marioneta en manos del presidente ruso, Vladimir Putin.

Mensajes más concretos como 'Trump promueve guerras', 'Trump daña al planeta', 'No al racismo, la homofobia y el sexismo' o 'Más sexo, menos sexismo' se han podido ver en numerosos carteles, y tampoco han faltado muestras de apoyo a Bernie Sanders, el candidato demócrata que cayó en las primarias de su partido ante Hillary Clinton.

Sin incidente alguno, los manifestantes han llegado a la Puerta del Sol, donde varios de ellos han pronunciado discursos, tanto en español como en inglés, alegremente jaleados por los demás asistentes.

"Es lo que necesitaba hacer, algo de lo que sentirme orgullosa", ha resumido Simone González, mientras que Stevenson ha dicho que espera que la convocatoria haya servido "para concienciar a los conciudadanos" contra "la xenofobia, la homofobia y el sexismo".

Mañana continuarán las protestas contra Trump en la capital, ya que el Sindicato de Estudiantes ha convocado a las 12.00 una concentración ante la embajada estadounidense.