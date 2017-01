Más de 30 carreteras de Valencia y nueve de Aragón permanecen cortadas por la nieve

=En invierno, al ir en coche, y sobre todo con niños, hay que tener presente llevar lo siguiente, ante un imprevisto (nieve, avería, atascos, etc.):



-Salir con el depósito de combustible repostado a tope, repostar en viaje, si llega a la mitad.



-Neumáticos de invierno o *mixtos (tipo *CrossClimate “3PMSF no cadenas”).



-Cadenas en maletero, con neumático de verano, desde octubre a abril.



-Revisar neumáticos.



-Revisar estado de carga de la batería.



-Cargador de mechero y/o batería externa.



-Un par de mantas de viaje.



-Ropa de abrigo.



-Botiquín de coche con manta térmica.



-Un termo 1L, con bebida caliente y agua.



-Algo de comida (frutos secos, fruta, chocolate, galletas, etc.).



-Con bebes, lo necesario para hacer biberón caliente, pañales y agua.



-Si nieva y quedamos atrapados, mantener la salida del tubo de escape limpia de nieve, y una ventanilla bajada un dedo.



-Martillo rompe ventanillas y corta cinturón.



-Instala en el móvil la app “My112”



=En verano:



-Salir con el depósito de combustible repostado a tope, repostar en viaje, si llega a la mitad.



-Cargador de mechero y/o batería externa.



-Botiquín de coche con manta térmica.



-Un termo 1L, con bebida fresca y agua abundante (1L/persona).



-Algo de comida (frutos secos, fruta, galletas, etc.) .



-Mantener cargado y revisado el aire acondicionado.



-Martillo rompe ventanillas y corta cinturón.



-Con bebes, lo necesario para hacer biberón caliente, pañales y agua.



-Cortinillas laterales y parasol



-Instala en el móvil la app “My112”