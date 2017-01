Maroto respalda a De la Serna y defiende que los políticos se disculpen: "Dignifica el cargo"

23/01/2017 - 14:59

El vicesecretario de acción sectorial del PP, Javier Maroto, ha defendido la gestión de la crisis provocada por la ola de frío en el sureste peninsular por tratarse de una condiciones climatológicas "excepcionales" y ha respaldado la actuación del Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras pedir disculpas a los ciudadanos por las consecuencia del temporal.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de acción sectorial del PP, Javier Maroto, ha defendido la gestión de la crisis provocada por la ola de frío en el sureste peninsular por tratarse de una condiciones climatológicas "excepcionales" y ha respaldado la actuación del Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras pedir disculpas a los ciudadanos por las consecuencia del temporal.

Para Maroto, según ha explicado en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, resulta "llamativa" la actuación De la Serna en la gestión de la ola de frío, porque ha demostrado que es un ministro "muy pegado a la calle, que ha sido alcalde, porque además de hacerlo con el máximo rigor posible también lo ha hecho con la máxima humildad, incluso pidiendo disculpas a pesar de que no estuviese en su mano poder evitar que se caigan las torres de electricidad".

Para el dirigente del PP, el Gobierno ha actuado "con el protocolo pero también lo ha hecho de forma humilde que no es poco", cuando se ha producido una "ola de frío excepcional y han caído nevadas al estilo de Alemania o Dinamarca con unas previsiones que son para Andalucía o Valencia".

El vicesecretario del PP cree que "pedir disculpas no hace al político peor sino más humano; cuando alguien se equivoca o alguien pertenece a un gobierno que ha tomado en algún momento una decisión que no es la mejor, decir lo siento y actuar en consecuencia dignifica el cargo y lo hemos visto de forma reciente, no es algo malo". En su opinión, y en relación a la actitud del Ejecutivo en los últimos meses, "pedir perdón debería ser algo más habitual en la política cuando hay causa y hay ciudadanos que lo están esperando".