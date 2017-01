Miguel carballeda: "dedico el premio infanta sofía a toda la familia paralímpica"

23/01/2017

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, recibió este lunes en el Palacio de El Pardo el Premio Infanta Sofía, que distingue "a la persona que ha destacado en la difusión y mejora de la actividad deportiva entre personas con discapacidad" y dedicó este galardón "a toda la familia paralímpica".

El recién reelegido presidente del Comité Paralímpico Español para los próximos cuatro años, que recibió el galardón de manos de la reina Letizia, explicó a Servimedia que "el premio supone el reconocimiento al trabajo que hacemos día a día todos y cada uno de los miembros que componemos la gan familia paralímpico y a ellos dedico el Premio Infanta Sofía".

"Trabajamos en el Consejo Superior de Deportes cada día, estamos allí de 'ocupas' para tratar que los recursos no se nos vayan en infraestructuras y lleguen a los deportistas. El premio es para todos los que trabajamos allí, sin escatimar esfuerzos", agregó Carballeda.

Asimismo, destacó que los Reyes, "como siempre, nos transmiten los mejores deseos para que el deporte paralímpico siga cosechando triunfos. Doña Sofía, encantada de estar con nosotros y recordando los muy buenos momentos que ha compartido con la familia paralímpica. Y además sé que sus palabras las dicen de corazón".

Durante la ceremonia de entrega de estos Premios Nacionales del Deporte al presidente del Comité Paralímpico y de la ONCE le ha tocado estar al lado del entrenador de fútbol de moda, Jorge Sampaoli, que dirige al Sevilla. "Nos ha tocado juntos y he tenido ocasión de felicitarle e incluso me he hecho una foto con él para enviársela a algún amigo sevillista porque el club va muy bien".

Por último, subrayó que "el deporte paralímpico es una de las facetas más bonitas de mi vida. El deporte es hermoso y este premio servirá para tener una mayor repercusión, para que los deportistas con discapacidad la tengan".

