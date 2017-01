Detienen en Madrid a un hombre que conducía borracho con un revólver, una máscara y el botín de un robo

24/01/2017 - 12:31

La Policía Municipal de Madrid detuvo ayer a un hombre que conducía borracho y sin carné y que entre sus pertenencias llevaba un revólver antiguo, una máscara y el botín de un robo, ha confirmado a Europa Press una portavoz del Cuerpo Local.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La detención tuvo lugar ayer lunes a las 2 horas en la Puerta de Toledo. A los agentes de una patrulla de la Unidad Integral del Centro Norte les llamó la atención la forma de conducir de un hombre y único ocupante de un vehículo, al que dieron el alto.

Como sospechaban, el individuo presentaba evidentes signos de alcoholismo, como confirmó la prueba posterior, en la que triplicaba la tasa permitida. También comprobaron que no tenía carné de conducir y que se encontraba muy nervioso durante el cacheo.

Los agentes registraron el coche y localizaron en el maletero un televisor, una tablet, dos portátiles, varios móviles y relojes, además de varias pulseras y una máscara negra. Ya en comisaría comprobaron que esos objetos habían sido robados y tenía la correspondiente denuncia de los dueños.

Preguntado por el origen de lo robado, el hombre sólo dijo que el arma "se la había comprado a un gitano", pero no tenía permiso para usarla, según ha publicado hoy el diario ABC. Del resto de los artículos, no pudo o no quiso responder.

Finalmente, Jorge I.A.O, de 38 años y origen colombiano, acabó detenido y acusado de tenencia ilícita de armas, conducir sin carné, posesión de artículos robados, así como un delito contra la seguridad vial.