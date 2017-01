La Cátedra Google de Universidad CEU San Pablo participa en Bruselas en una conferencia mundial de protección de datos

25/01/2017 - 12:46

La Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo participará en la 10ª Conferencia CPDP (Computers, Privacy & Data Protection), un evento mundial sobre protección de datos organizado en Bruselas, que, en esta edición, tratará la temática 'The Age of Intelligent Machines', según informa la entidad.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Cátedra Google organizará la mesa redonda internacional 'Data protection an Data-Driven Innovation for Health Care and Biomedical Research', presentada por el profesor y doctor José Luis Piñar, que responderá a cuestiones relacionadas con el impacto del análisis de datos en la asistencia sanitaria y en la investigación biomédica.

Para el profesor Piñar esta es una "magnífica" oportunidad para seguir proyectando la Cátedra a nivel internacional. De este modo, se analizará el nivel de desarrollo legislativos a ambos lados del Atlántico, tanto en lo relativo al derecho a la protección de datos personales en el ámbito de la innovación impulsada por los datos en el sector sanitario, como en el de la inteligencia artificial aplicada a este contexto.

En el debate, que moderará la analista senior de public policy de Google Bélgica, Rita Balogh, participarán los expertos Kristina Kjersted, de DG Connect (Comisión Europea); Guido Lobrano, de BusinessEurope (Bélgica); Mark Phillips, de la McGill University de Canadá; y Pilar Nicolás, de la Universidad del País Vasco.