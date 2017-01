Victoria prego llama a “resistir el acoso al ejercicio del periodismo”

25/01/2017 - 13:20

Enlaces relacionados Uber está interesado en Nicaragua (19/01)

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Victoria Prego, ha defendido la necesidad de “batallar y resistir el acoso a los medios de comunicación y al ejercicio del periodismo”.

Durante la celebración del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, Prego aseguró que “una sociedad no es libre si no existe libertad de información, pero tampoco lo es si no existen unos medios periodísticos serios, sólidos y con credibilidad”.

En su discurso, la adjunta al director de ‘El Independiente’ se refirió a la relación complicada de Donald Trump con la prensa, así como a los problemas que acusa la profesión en España. “Hay demasiado sectarismo, espectáculo y prácticas sucias”, dijo.

Por estos problemas, la presidenta de la APM señaló que “el ejercicio de la profesión está tocado, pero no muerto”, y esto es gracias, a su juicio, a los muchos periodistas que ejercen “el periodismo de siempre, el que no necesita adjetivos”. A estos profesionales les animó a resistir, respetar el oficio y ejercerlo con honestidad, así como “no dejarse llevar por las prácticas corruptas que tienen sitio ahora mismo en la información en España”.

Durante el acto de celebración, que fue presentado por la directiva de la APM Yolanda González, se entregaron las credenciales acreditativas del Programa Primer Empleo (PPE) a los periodistas seleccionados en la edición de 2017, la decimoséptima: Raquel Alonso, Israel Aránguez, Liana Bravo, Kay Levin, Sara Rodríguez, Alexis Romero y Laura Martínez, quien agradeció a la asociación y a los patrocinadores “por la oportunidad” que les ofrece esta iniciativa de poder ejercer esta profesión en unas condiciones óptimas. Asimismo, en respuesta a los críticos con el oficio, dijo que “si el periodismo no tiene futuro, entonces tampoco lo tienen nuestras democracias”. Para Laura Martínez, “si el periodismo honesto, combativo e incansable no tiene futuro, estaríamos seguramente abocados a un futuro terrible”.

También se reconoció a la familia De la Casa Tofiño, representada en la APM por tres de sus miembros y encabezada por José Ángel de la Casa Tofiño. Este periodista señaló que “para ejercer la profesión hay que tener decisión porque o la adoras, te enamoras de ella y estás dispuesto a convivir con ella, o no hay nada que hacer”.

Con estas palabras, De la Casa se refirió a que se trata de un oficio en el que para ejercerlo es necesario “sacrificar muchas cosas” debido a que “no hay horarios, no hay días festivos, no hay vacaciones [ ] Cuando mis hijos estaban de vacaciones, yo me tenía que ir a los Juegos Olímpicos”, argumentó.

Asimismo, se homenajeó por cumplir 90 años a los asociados Gonzalo Cerezo, Rafael Cotta, María Ramona García, Francisco José Guijarro, José María Lorente, Víctor Ruiz y Federico Volpini. Y se entregaron los diplomas de asociado de honor a los periodistas que han cumplido 50 años de permanencia en la asociación el año pasado, de los que asistieron Antonio Alférez, José Julián Barriga, Fernando Bofill, Francisco Cerro, Lorenzo Contreras, Francisco Daunis, Ricardo Díaz-Manresa, Joaquín Jiménez, Víctor Márquez, Arturo Pérez y José Vicente de Juan.

(SERVIMEDIA)

25-ENE-17

JRN/caa